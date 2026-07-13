Zašto se Erling Holand nikada neće ošišati? "Zlatan Ibrahimović mi je dao jedan savjet"

Norvežanin Erling Holand kao Samson, misli da mu je snaga u kosi.

Izvor: Profimedia/Pedro Paulo Diaz / Zuma Press/Icon Sport / Sipa USA

Norveška je na čelu sa jednim od najboljih napadača današnjice Erlingom Holandom stigla do četvrtfinala Svjetskog prvenstva, ali je poslije prave drame zaustavljena od Engleske. As Mančester sitija je tako izgubio trku za "zlatnu kopačku", pošto je turnir završio sa sedam postignutih golova. Holand je specifična pojava u svijetu sporta, a njegov imidž oduvijek privlači veliku pažnju javnosti.

Duga plava kosa mu je prepoznatljiv znak, a jednom prilikom snažni Norvežanin otkrio je zašto šišanje nije opcija. On je dobio savjet od legendarnog Zlatana Ibrahimovića koji je tokom većine karijere negovao dugu kosu, i poslušao ga je.

"Zlatan mi je rekao - nikada nemoj da šišaš kosu, jer je snaga u kosi", otkrio je Norvežanin.

Odnos Zlatana i Holanda

Čini se da su se Haland i Zlatan zbližili tokom posljednjih godina, pošto je Šveđanin tokom komentarisanja na "Foksu" otkrio da mu je Haland obećao svoj dres nakon utakmice protiv Engleske. Meč je završen sa 2:1, a Haland nije uspio da zatrese mrežu jednog od favorita za osvajanje Mundijala.

Norvežanin je okončao prvenstvo sa sedam pogodaka, dok će se u nastavku za najboljeg strijelca boriti Hari Kejn, Lionel Mesi i Kilijan Mbape.

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(MONDO)