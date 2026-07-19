Bivši golman Borca kumovao kiksu Partizana: Izlet u prazno za primljeni gol u nadoknadi!

Marko Milošević uklopio se u sivilo ekipe Partizana na startu Superlige Srbije.

Izvor: MN PRESS

Fudbaleri Partizana već u prvom kolu Superlige Srbije napravili su kiks remijem 2:2 protiv Zemuna na stadionu dragan Džajić u Ubu.

Crno-bijeli su na debiju Saše Ilića vodili do sudijske nadoknade, ali su u zaustavnom vremenu primili pogodak koji ih je koštao dva boda.

Tome je kumovala i greška golmana Marka Miloševića. Nekadašnji čuvar mreže banjalučkog Borca nakon dobrog pasa protivnika iza leđa odbrane Partizana krenuo je na loptu, ali je otišao u prazno, a Nemanja Petrušić, koji je 15-ak minuta ranije ušao u igru uspio je da ju pospremi u gol za 2:2.

⚽️ Zemun je u trećem minutu nadoknade došao do 2:2 protiv Partizana na startu sezone!pic.twitter.com/ATLeJvBB5w — Arena Sport TV (@arenasport_tv)July 18, 2026

Saša Ilić, naravno, nije bio zadovoljan poslije ispuštene pobjede.

"Jedino sam zadovoljan sa prvih 20-25 minuta, poslije toga nisam. Mnogo mi se ne sviđa što je postojala anarhija kod igrača Partizana i počeli su da rade što ne bi trebalo da rade, ali vrijeme je pred nama i pokušaćemo to da ispravimo", rekao je Ilić.

U narednom kolu Partizan će gostovati Mačvi, a u međuvremenu crno-bijeli će u četvrtak dočekati ekipu Una Strasen iz Luksemburga u drugom kolu kvalifikacija za Konferencijsku ligu.