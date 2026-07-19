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Bivši reprezentativac BIH napravio šok transfer: Sa Srbinom otišao da igra fudbal u grad koji nestaje

Bivši reprezentativac BIH napravio šok transfer: Sa Srbinom otišao da igra fudbal u grad koji nestaje

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Stjepan Lončar će zajedno sa Radovanom Pankovom igrati za Persiju iz Džakarte naredne sezone.

Stjepan Lončar otišao u Persiju iz Džakarte Izvor: ANDER GILLENEA / AFP / Profimedia

Nakon Svjetskog prvenstva neki sadašnji reprezentativci Bosne i Hercegovine poput Tarika Muharemovića su napravili transfere karijere, a neki bivši odlaze na egzotične destinacije. Tako će Stjepan Lončar završiti u gradu koji tone i nestaje.

Iskusni vezista koji je počeo karijeru u Širokom Brijegu, a najveći trag je ostavio u Rijeci završio je prošlu sezonu u Istri. Prije toga je igrao za Ferencvaroš, Kortrajk, Astanu i Leh iz Poznanja, a sada ide u Persiju iz Džakarte. Tu ga već čeka bivši mladi reprezentativac Srbije i štoper Vojvodine i Crvene zvezde Radovan Pankov.

Stjepan Lončar koji je za "A" selekciju Bosne i Hercegovine odigrao 11 utakmica u karijeri potpisao je ugovor do 30. juna 2028. godine uz opciju produžetka saradnje za još jednu sezonu. Sa 29 godina prvi put će izaći iz fudbalskih okvira Evrope i zaigraće u Aziji. Geografski je već bio u Kazahstanu, ali Astana igra pod okriljem UEFA. 

Grad koji nestaje

Persija iz Džakarte ima šampionske ambicije i prošle sezone završila je kao treća na tabeli. Osim Pankova tu je i Hrvat Denis Kolinger koji je igrao kratko za selekciju svoje zemlje, kao i nekadašnji omladinski reprezentativac BIH Kerim Memija. Za klub je nastupao nekadašnji golman Vojvodine Marko Šimić kao i reprezentativac Singapura rođen u Novom Pazaru Fahriudin Mustafić.

Igraće sada Pankov, Kolinger, Memija i Lončar u Džakarti, gradu koji nestaje. Zbog klimatskih promjena bilo je ranije tvrdnji da će cijeli grad potonuti do 2050. godine, ali su te tvrdnje pretjerane. Ipak već 40 odsto sjeverne Džakarte nalazi se pod vodom i vrlo često je prestonica Indonezija pogođena poplavama. Izrađeni su brojni nasipi i pumpe, ali to nije dugoročno rješenje. 

Zbog toga Indonezija gradi novu prestonicu na ostrvu Borneo oko 1.200 kilometara od Džakarte. Izgradnja je počela 2022. godine i nije cilj samo da se pobjegne od poplava već i da se rastereti prenaseljeno ostrvo Java, da se administracija premjesti na sigurno, kao i da se podstakne razvoj istočnog dijela države. 

Tagovi

Stjepan Lončar fudbal

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