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WTA uvodi posebno testiranje za teniserke: Moraće da dokažu da su žene da bi mogle da igraju

WTA uvodi posebno testiranje za teniserke: Moraće da dokažu da su žene da bi mogle da igraju

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Prema najnovijim informacijama koje stižu WTA sprema da uvede obavezno testiranje po kom će teniserke u budućnosti moraju da idu na testiranje i da dokažu da su žene.

Teniserke će morati da dokažu da su žene Izvor: sergey kolesnikov/Shutterstock

Kako bi spriječili i preduprijedili potencijalne probleme koji mogu da se dogode u budućnosti ljudi iz WTA su odlučili da podvrgnu teniserke posebnim testovima. Žele da se u budućnosti teniserke testiraju i da dokažu da su žene. To je vijest koju je donio Ben Rotenberg.

Čovjek koji je poznat po tome da javno kritikuje Novaka Đokovića je napisao tekst za svoj sajt "Bounce" i tvrdi da je WTA donijela odluku po kojoj se zahtijeva da se svaka teniserka podvrgne određenim testovima kako bi mogle da nastave da se takmiče.

Viđali smo razne slučajeve, najviše u svijetu plivanja gde su transrodne osobe mogle da se takmiče u ženskoj konkurenciji. Za sada nema takvih naznaka u ženskom tenisu, ali očigledno da čelnici WTA žele da se posvete tome.

U dokumentu koji je objavljen na sajtu stoji i jedno novo pravilo kog će morati da se pridržavaju svi.

"Prihvatam da sam, ako padnem na testu koji se zahtijeva od strane WTA ili na nekom turniru, u nemogućnosti da nastavim da se takmičim i da WTA može da pokrene postupak protiv mene. Razumijem to i slažem se da takav postupak može da donese i do zabrane učešća na turnirima u određenom vremenskom periodu i da to može da bude objavljeno i javno", stoji u dijelu novog pravila.

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