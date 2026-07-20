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UEFA skratila spisak rivala: Evo na koga može Partizan u 3. kolu

UEFA skratila spisak rivala: Evo na koga može Partizan u 3. kolu

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Izabranici Saše Ilića prvo moraju da pobijede UNA Strasen iz Luksemburga.

Mogući protivnici Partizana u 3. kolu Konferencijske lige Izvor: MN PRESS

FK Partizan kreće evropsku sezonu u četvrtak 23. jula protiv Una Strasena iz Luksemburga, a UEFA je ovog ponedjeljka skratila spisak potencijalnih rivala u trećem kolu kvalifikacija za Ligu konferencija.

Žrijeb je zakazan za 14 časova, a ukoliko crno-bijeli opravdaju ulogu favorita protiv Luksemburžana, čekaju ih pobjednici sljedećih utakmica:

  • Panavežis (Litvanija) – Tobol (Kazahstan)
  • Žilina (Slovačka) – Katovice (Poljska)
  • Dila Gori (Gruzija) – Apolon Limasol (Kipar)
  • BATE Borisov (Belorusija) – Sion (Švajcarska)

Prva utakmica biće igrana 6. avgusta, a revanš je sedam dana kasnije, dok će tačne satnice mečeva biti naknadno objavljene.

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Dok uprava crno-bijelih pokušava da napuni klupsku kasu prodajom dvojice perspektivnih fudbalera Vanje Dragojevića i Ognjena Ugrešića, evidentno je da mnogo toga ne štima u timu Saše Ilića na samom startu sezone. Na premijeri u Superligi su remizirali sa Zemunom 2:2, što je svakako opomena pred evropske duele.

Partizan prvo dočekuje UNA Strasen u Beogradu 23. jula, dok je revanš u Luksemburgu sedam dana kasnije.

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Tagovi

FK Partizan fudbal Konferencijska liga

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