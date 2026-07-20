Izabranici Saše Ilića prvo moraju da pobijede UNA Strasen iz Luksemburga.

Izvor: MN PRESS

FK Partizan kreće evropsku sezonu u četvrtak 23. jula protiv Una Strasena iz Luksemburga, a UEFA je ovog ponedjeljka skratila spisak potencijalnih rivala u trećem kolu kvalifikacija za Ligu konferencija.

Žrijeb je zakazan za 14 časova, a ukoliko crno-bijeli opravdaju ulogu favorita protiv Luksemburžana, čekaju ih pobjednici sljedećih utakmica:

Panavežis (Litvanija) – Tobol (Kazahstan)

Žilina (Slovačka) – Katovice (Poljska)

Dila Gori (Gruzija) – Apolon Limasol (Kipar)

BATE Borisov (Belorusija) – Sion (Švajcarska)

Prva utakmica biće igrana 6. avgusta, a revanš je sedam dana kasnije, dok će tačne satnice mečeva biti naknadno objavljene.

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Vidi opis UEFA skratila spisak rivala: Evo na koga može Partizan u 3. kolu Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN Press Br. slika: 15 1 / 15 Izvor: MN Press Br. slika: 15 2 / 15 Izvor: MN Press Br. slika: 15 3 / 15 AD Izvor: MN Press Br. slika: 15 4 / 15 Izvor: MN Press Br. slika: 15 5 / 15 Izvor: MN Press Br. slika: 15 6 / 15 AD Izvor: MN Press Br. slika: 15 7 / 15 Izvor: MN Press Br. slika: 15 8 / 15 Izvor: MN Press Br. slika: 15 9 / 15 AD Izvor: MN Press Br. slika: 15 10 / 15 Izvor: MN Press Br. slika: 15 11 / 15 Izvor: MN Press Br. slika: 15 12 / 15 AD Izvor: MN Press Br. slika: 15 13 / 15 Izvor: MN Press Br. slika: 15 14 / 15 Izvor: MN Press Br. slika: 15 15 / 15 AD

Dok uprava crno-bijelih pokušava da napuni klupsku kasu prodajom dvojice perspektivnih fudbalera Vanje Dragojevića i Ognjena Ugrešića, evidentno je da mnogo toga ne štima u timu Saše Ilića na samom startu sezone. Na premijeri u Superligi su remizirali sa Zemunom 2:2, što je svakako opomena pred evropske duele.

Partizan prvo dočekuje UNA Strasen u Beogradu 23. jula, dok je revanš u Luksemburgu sedam dana kasnije.

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