Trener Partizana Saša Ilić kritikovao dvojicu igrača nakon remija protiv Zemuna.

Izvor: Youtube/FK Partizan Beograd/printscreen

Fudbaleri Partizana remizirali su protiv Zemuna (2:2) na Ubu u prvom kolu Superlige Srbije, a trener Saša Ilić bio je izuzetno nezadovoljan zbog toga. Istakao je da mu se svidjela igra njegovog tima samo u uvodnom meču, a zatim otvoreno kritikovao dva ljetna pojačanja kluba iz Humske.

Na opasku da su rezervisti Že i Traore uradili na terenu ono što je od njih očekivao, Saša Ilić je odgovorio odrično. On je demantovao takvu konstataciju i istakao da se njih dvojica nisu ponašali profesionalno, na način na koji bi to trebalo da rade prvotimci Partizana.

Vidi opis "Tako ne smije da se ponaša fudbaler Partizana": Saša Ilić odmah udario na dva pojačanja Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 1 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 2 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 3 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 4 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 5 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 6 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 7 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 8 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 9 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 10 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 11 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 12 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 13 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 14 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 15 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 16 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 17 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 18 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 19 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 20 / 20

"Ne toliko! Ljudi moraju da shvate da je Partizan mnogo veliki klub i da se u Partizanu ne trpe određena zabavljanja, a to nas je na kraju i koštalo boljeg rezultata. Sigurno je da su Že i Šaka unijeli neku novu energiju, ali neki njihovi potezi na terenu su bili takvi da tako jednostavno ne smije da se ponaša igrač Partizana. Pogotovo pri aktivnom rezultatu koji smo imali", rekao je Saša Ilić na konferenciji.

Nakon kiksa protiv Zemuna u prvom kolu Superlige, Saša Ilić je rekao i da mu se ne sviđa anarhija u igri Partizana koju je vidio tokom meča. Podsjetimo, crno-bijeli su dva puta imali prednost i na kraju su ostali bez cijelog plijena golom u trećem minutu nadoknade meča, nakon nekoliko uzastopnih grešaka svojih igrača.

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