Njegoš Petrović ostaje u Vojvodini? "Mnogo mi se sviđa ovaj Zukin broj"

FK Vojvodina je započela sezonu pobjedom, a Njegoš Petrović razmatra ostanak u klubu.

Izvor: Antonio Ahel/ATAImages

Vojvodina je pobijedila OFK Beograd (4:0) na otvaranju sezone u Superligi Srbije, a na tom susretu posebne nagrade dobili su Dejan Zukić i Njegoš Petrović. Zukić je podigao dres sa brojem "200", zbog 200 utakmica u dresu Vojvodine, dok je Petroviću pripala "stotka", za upola manje mečeva.

Koliko će ih još biti? Sudeći prema izjavi Njegoša Petrovića, djeluje da će ovog ljeta ostati u Vojvodini, iako se pričalo da bi mogao da ode sa "Karađorđa".

"Nevjerovatan je osjećaj. Trenutno možda nemam tu svijest, ali verujem da ću je imati kada završim karijeru. Želim da zahvalim stručnom štabu, saigračima, upravi kluba, dragim navijačima, svi oni su zaslužni za taj broj 100", rekao je Petrović za zvanični sajt Vojvodine i onda nagovijestio ostanak:

"Isto tako mogu da kažem da mi se mnogo više sviđa Zukin broj, ko razumije shvatiće".

Dejan Zukić je sa Vojvodinom već osvojio Kup Srbije, a nada se da će i u drugom mandatu biti uspješan, posebno jer je stigao kao najskuplji fudbaler u istoriji "stare dame".

"Iskreno, čast je i privilegija kada odigrate 200 utakmica za ovakav klub, moju voljenu Vojvodinu", rekao je Zukić:

"Osjećam se fenomenalno. Najdraže mi je što smo prvenstvo počeli pobjedom i to ubjedljivom. Pokazali smo da su ove dvije utakmice iza nas i da su bile na neki način i nesrećan slučaj i plod naše nekoncentracije. Ali, sada smo pokazali da ćemo ove sezone daleko da doguramo".

Pred Vojvodinom je već u četvrtak ozbiljan zadatak u drugom kolu kvalifikacija za Ligu konferencija pošto u Novi Sad dolazi slavni Ajaks.

"Nakon teških priprema imali smo dvije zahtjevne utakmice protiv jakog i iskusnog protivnika. Ostaje žal, vjerujem i među navijačima, jer mislim da smo svi osjetili da možemo, ali te greške, crveni karton, stativa, prečka, svi ti detalji su odlučili pobjednika. Najbitnije je da smo prvenstvo počeli kako treba, nije bilo lako dobiti 4:0 poslije dva poraza, ali sada smo svi spremni i zdravi da se suprostavimo i Ajaksu kako dolikuje renomeu našeg kluba", zaključio je Petrović.

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