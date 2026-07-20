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Ako Vojvodina napravi čudo otvara joj se put: Ovo su potencijalni rivali u Ligi konferencija

Ako Vojvodina napravi čudo otvara joj se put: Ovo su potencijalni rivali u Ligi konferencija

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Fudbaleri Vojvodine saznali su sa kim sve mogu da se sastanu ako prođu Ajaks u drugom kolu kvalifikacija za Ligu konferencija.

Mogući protivnici Vojvodine u trećem kolu Konferencijske lige Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda je dobila svoje potencijalne rivale u kvalifikacijama za Ligu šampiona, Partizan u Ligi konferencija, a i Železničar iz Pančeva i Vojvodina znaju sa kim mogu da igraju u narednom koraku u Evropi.

Nakon što je Vojvodina ispala od Ferencvaroša u kvalifikacijama za Ligu Evrope nastaviće takmičenje u drugom kolu kvalifikacija za Ligu konferencija protiv velikog Ajaksa. Zbog toga je "stara dama" srpskog fudbala bila povlaštena na žrijebu.

Poznati su potencijalni rivali Novosađana ukoliko se desi pravo fudbalsko čudo i ako prođu Ajaks. Ovo su potrencijalni rivali na žrijebu zakazanom u 14 časova:

  • Vaduc (Lihtenštajn) – Atletik Klub d' Eskaldes (Andora)
  • GAIS (Švedska) – Nordsjeland (Danska)
  • Šelburn (Irska) – Nome Kalju (Estonija)

Tu nije kraj, pošto su potencijalni rivali Vojvodine i poraženi iz dvomeča Tromso (Norveška) – Hrades Kralove (Češka) u kvalifikacijama za Ligu Evrope. Prvi mečevi trećeg kola kvalifikacija za Ligu konferencije na programu su 6. avgusta, dok su revanš susreti zakazani za 13. avgust i nadamo se da ćemo gledati Vojvodinu u Evropi u tim terminima.

Mogući protivnici Vojvodine u trećem kolu Konferencijske lige

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Tagovi

FK Vojvodina fudbal Konferencijska liga

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