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Skandal poslije finala SP: Molina zbog ovoga razbjesnio Špance, poručili mu da se ne vraća

Skandal poslije finala SP: Molina zbog ovoga razbjesnio Špance, poručili mu da se ne vraća

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
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Fudbaler Atletiko Madrida Molina je reakcijom poslije poraza u finalu Mundijala postupio nesportski i ne samo to - izazvao je bijes svih navijača u Španiji

Molina udario Rodrija poslije kraja utakmice Španija Argentina Izvor: X/Juanca

Španija je postala šampion svijeta nakon što je u produžetku savladala aktuelnog šampiona - Argentinu. Međutim, poraženi tim teško je podnio gubitak titule, a pažnju je privukla i reakcija Nahuela Moline, koji se vrlo nesportski ponio prema strijelcu jedinog gola na meču, Rodriju.

Finale Svjetskog prvenstva nije završeno samo velikim slavljem Španaca, već i incidentom koji je izbio odmah po završetku utakmice. Dok su igrači evropskog šampiona slavili osvajanje druge titule prvaka svijeta, na terenu je došlo do sukoba sa fudbalerima Argentine. U centru pažnje našao se argentinski reprezentativac Nahuel Molina, koji je u jednom trenutku ušao u raspravu sa Rodrijem. Vezista Španije krenuo je ka saigračima kako bi proslavio veliki uspjeh, ali je tada, prema snimcima, došlo do kontakta između dvojice fudbalera.

Na video-snimcima koji su se ubrzo proširili društvenim mrežama vidi se kako Nahuel Molina rukom udara tijelo španskog reprezentativca, nakon čega su se igrači obje ekipe okupili i nastala je velika gužva na terenu. Preciznije, situacija djeluje kao da je pesnicom želio da se "oduži" za gol koji je njegov tim primio.

Pogledajte kako je Molina udario Rodrija: 

Španija je do trofeja stigla golom Ferana Toresa u 106. minutu drugog produžetka, čime je osvojila drugu titulu svjetskog prvaka u istoriji. Međutim, završetak meča ostao je u sjenci dešavanja poslije posljednjeg sudijskog zvižduka. Ponašanje argentinskog desnog beka izazvalo je brojne reakcije u Španiji. Na društvenim mrežama mnogi navijači kritikovali su njegov potez, a pojedini su poručili da takvo ponašanje ne priliči fudbaleru koji nastupa za madridski Atletiko.

Španski mediji ocjenjuju da su pojedini igrači Argentine prešli granicu sportskog ponašanja, dok se očekuje da FIFA pregleda sve dostupne snimke i utvrdi da li postoji osnov za pokretanje disciplinskog postupka protiv učesnika incidenta.

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Mundijal 2026

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