Zvanično: Golman "zmajeva" pojačao klub iz Saudijske Arabije

Čuvar mreže reprezentacije Bosne i Hercegovine Nikola Vasilj (30) je od subote zvanično golman saudijskog Al Dirijaha.

Izvor: nfsbih.ba

Novi član fudbalske elite Saudijske Arabije potvrdio je dolazak Nikole Vasilja uz poruke dobrodošlice.

Doskorašnjem članu njemačkog Sent Paulija je istekao ugovor pa se nakon četiri godine odlučio za promjenu sredine.

Branio je na 167 mečeva u ekipi iz Hamburga, a u karijeri je branio boje ukrajinske Zorje, Nirnberga B, dok je u BiH nastupao za konjički Igman i Zrinjski iz Mostara.

U dresu "zmajeva" nastupio je na 30 utakmica, uključujući i susrete na nedavno završenom Mundijalu u SAD, Kanadi i Meksiku.

⚪️ — O Diriyah anunciou a contratação de Nikola Vasilj!



O goleiro disputou a última Copa do Mundo como titular e chegou até a fase 16 avos. Estava livre no mercado após não renovar com o St. Pauli, da Alemanha.



O bósnio é o primeiro jogador estrangeiro…pic.twitter.com/TGrtBCwlaR — Central do Arabão (@centraldoarabao)July 24, 2026

(MONDO)