logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Zvanično: Golman "zmajeva" pojačao klub iz Saudijske Arabije

Zvanično: Golman "zmajeva" pojačao klub iz Saudijske Arabije

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
0

Čuvar mreže reprezentacije Bosne i Hercegovine Nikola Vasilj (30) je od subote zvanično golman saudijskog Al Dirijaha.

Nikola Vasilj potpisao za saudijski klub Al Dirijah Izvor: nfsbih.ba

Novi član fudbalske elite Saudijske Arabije potvrdio je dolazak Nikole Vasilja uz poruke dobrodošlice.

Doskorašnjem članu njemačkog Sent Paulija je istekao ugovor pa se nakon četiri godine odlučio za promjenu sredine.

Branio je na 167 mečeva u ekipi iz Hamburga, a u karijeri je branio boje ukrajinske Zorje, Nirnberga B, dok je u BiH nastupao za konjički Igman i Zrinjski iz Mostara.

U dresu "zmajeva" nastupio je na 30 utakmica, uključujući i susrete na nedavno završenom Mundijalu u SAD, Kanadi i Meksiku.

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Nikola Vasilj zmajevi

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC