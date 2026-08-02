logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Dušan Alimpijević dobio pojačanje: Amerikanac stigao u Bešiktaš

Dušan Alimpijević dobio pojačanje: Amerikanac stigao u Bešiktaš

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor Kurir Sport
0

Dejvid Dežulijus pojačao je turski klub...

Dejvid Dežulijus potpisao za Bešiktaš Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Američki košarkaš Dejvid Dežulijus novi je igrač Bešiktaša, saopštio je turski klub.

Dežulijus (26) je prošle sezone igrao za Mursiju, a u španskom prvenstvu je prosječno bilježio 17,4 poena i bio drugi strijelac lige.

Američki košarkaš je profesionalnu karijeru počeo igrajući za Lavrio, a zatim je bio član Getingena, Arisa i Makabija iz Tel Aviva.

Bešiktaš, koji sa klupe vodi selektor Srbije Dušan Alimpijević, će od jeseni debitovati u Evroligi, prvu utakmicu igraće 25. septembra na svom terenu protiv Valensije.

Ne propustite

Tagovi

KK Bešiktaš

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC