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Šerif Endiaje ima novi klub: Postao je crno-bijeli

Šerif Endiaje ima novi klub: Postao je crno-bijeli

Autori Nebojša Šatara Autori modno.rs
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Novi klub Šerifa Endiajea biće PAOK, koji može da ga otkupi ispod cene nakon što se završi pozajmica.

Serif endiaje presao u paok Izvor: Poupin PhilipABACA / Abaca Press / Profimedia

Nekadašnji fudbaler Crvene zvezde Šerif Endiaje promijenio je sredinu, a u narednom periodu nosiće crno-bijjeli dres! Već danima se najavljivalo, a sada je i zvanično potvrđeno da se snažni Senegalac iz turskog Samsuna seli na pozajmicu u grčki PAOK, koji će imati priliku i da otkupi njegov ugovor za 3.000.000 evra.

Šerif je prije samo godinu dana iz Crvene zvezde prešao u Samsun za 5.000.000 evra, u Turskom mu je cijena pala iako je imao neke veoma dobre partije. Ili su samo Grci mnogo dobri pregovarači, pa su u Solun za malo novca doveli fudbalera koji je bio dio reprezentacije svoje zemlje i na prethodnom Kupu afričkih nacija i na Mundijalu ovog ljeta. Šerif će za godinu dana u Grčkoj zaraditi milion evra.

Sada će Endiaje imati priliku da se vrati u pravi ritam, nakon što mu u Samsunu nisu u potpunosti vjerovali. Tamo je na 31 utakmici postigao deset golova i imao još tri asistencije, što su brojke daleko slabije nego svojevremeno u dresu Crvene zvezde. Napadač kojeg je u Beograd doveo Barak Bahar, a "otključao" Vladan Milojević u crveno-bijelom dresu je odigrao 89 mečeva i postigao 40 golova.

Prije Crvene zvezde Šerif Endiaje igrao je u Belgiji, Hrvatskoj, Turskoj i Kini, a može se reći da je period u srpskom fudbalu najuspješniji u njegovoj karijeri. Osvojio je dvije duple krune i to su mu svi trofeji u karijeri, a jednom je bio i najbolji strelac u sezoni Superlige.

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00:54
Crvena zvezda Partizan gol Šerif Endiaje
Izvor: Arenasport 1/printscreen
Izvor: Arenasport 1/printscreen

(MONDO)

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