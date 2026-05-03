Šerif razbio ekipu od 350 miliona evra: Upravo je zakomplikovao šampionsku trku u Turskoj

Senegalski napadač Šerif Endiaje odveo je svoj tim do pobjede protiv Galatasaraja, čime je dodatno zakomplikovao borbu za titulu u Turskoj.

Senegalski napadač Šerif Endiaje postigao je dva gola protiv Galatasaraja i donio svom timu veliku pobjedu 4:1 (1:1) koja je sada ozbiljno zakomplikovala šampionsku trku u Turskoj. Galatasaraj je čekao pobjedu i da je slavio na gostovanju Samsunu, postao bi šampion Turske, međutim sada nas izgleda čeka drama na dva kola do kraja prvenstva.

Bivši napadač Crvene zvezde pogodio je dva puta u drugom poluvremenu i može se reći da je "okrenuo" meč. Akgun je prvo doveo Galatasaraj u vođstvo u devetom minutu, Marijus je izjednačio u 22. minutu, da bi Šerif Endiaje postigao svoj prvi gol u 57. Ubrzo potom Galata je ostala sa igračem manje, a pomenuti tandem Samsuna ponovo je tresao mreže - Marijus u 71. minutu, pa Šerif Endiaje u 82.

Šerif, koga je Samsun ljetos platio četiri miliona evra Zvezdi, tako je došao do svog sedmog gola u dresu Samsuna u prvenstvu Turske, dok ima još i tri asistencije. Takođe, postigao je jedan gol u Kupu, a dva u Konferencijskoj ligi.

Podsjetimo, prije odlaska u Tursku, Šerif je postigao tri gola za Zvezdu i imao je dvije asistencije na startu sezone.

Vidjećemo da li će ovo poremetiti Galatasaraj, tim vrijedan čak 350 miliona evra, pošto je Fenerbahče uspio da se približi svom najvećem rivalu na četiri boda. Galati sada slijede mečevi sa Antalijasporom i Kasimpašom, dok Fenerbahče ima Konjaspor i Ejupspor.



