Istanbulski derbi završen bez pobjednika: Fener u sudijskoj nadoknadi do zlata vrijednog boga

Autor Haris Krhalić
Fenerbahče pred domaćom publikom remizirao sa Galatasarajom.

džon duran Fenerbahče Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Fudbaleri Fenerbahčea odigrali su večeras na svom terenu u Istanbulu neriješeno protiv gradskog rivala Galatasaraja 1:1, u utakmici 14. kola turskog prvenstva.

Prednost Galatasaraju donio je Leroj Sane golom u 27. minutu, a izjednačenje Fenerbahčeu Džon Duran pogotkom u petom minutu nadoknade meča.

Gol koji je postigao vezista Fenerbahčea Edson Alvares u 44. minutu poništen je zbog igranja rukom nakon gledanja snimka putem VAR tehnologije.

Galatasaraj je prvi na tabeli sa 33 boda, jednim više od drugoplasiranog Fenerbahčea.

Oba kluba će u narednom kolu igrati u Istanbulu, Fenerbahče na gostujućem terenu protiv Istanbul Bašakšehira, a Galatasaraj kao domaćin protiv Samsunspora.

Dodajmo kako ni ovog puta nije nedostajalo tenzije, pa smo tako vidjeli naguravanje i prije samog početka utakmice.

Tagovi

Turska Superliga FK Fenerbahče FK Galatasaraj

