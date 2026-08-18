Dijego Moreira, sin fudbalske legende Almamija, prešao je u Milan za 50 miliona evra, postavši jedan od najskupljih igrača ovog ljeta.

Izvor: EPA/RONALD WITTEK

Belgijski reprezentativac Dijego Moreira prešao je u redove Milanaza 50 miliona evra, a ako vam možda samo ime ili lik ovog fudbalera djeluju poznato, to je zato što ste čuli za njegovog oca. U pitanju je Almami Moreira, jedan od najboljih stranaca ikada u srpskom fudbalu, čiji sin je sada postao jedan od najskupljih fudbalera ljetnog prelaznog roka.

Već nekoliko godina Dijego Moreira je u fokusu javnosti, primijetio ga je Čelsi u redovima Benfike, pa ga proslijedio na pozajmicu u Lion, a zatim je prešao u redove njihove filijale Strazbura gdje je već dvije sezone jedan od najboljih igrača. Pokrivajući čitavu lijevu stranu, Dijego Moreira privukao je pažnju i Milana koji je odlučio da "razbije kasu" za njega i doveo ga je Rubenu Amorimu koji ga vidi kao neizostavnog člana prvog tima.

⚫️ AC Milan agree deal to sign Diego Moreira from RC Strasbourg, here we go!



Verbal agreement with paperwork being prepared at €50m fee plus add-ons and sell-on clause. More details to follow.



Moreira only wanted AC Milan despite bids from Germany and UK. ‍pic.twitter.com/N7boxdyNaY — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano)August 17, 2026



S obzirom na to da će Amorim igrati u 3-4-3 formaciji, očekuje se da Dijego Moreira zauzme poziciju lijevog ving-beka, odakle se čeka njegova podrška u vidu prodora, asistencija, pa čak i golova. Prošle sezone dao ih je pet za Strazbur.

Izvor: Instagram/diegzyyy

Inače, uz 50 miliona "fiksno", Milan će dati i lijepe bonuse Strazburu, čak i procente od iduće prodaje.

Ko je Almami Moreira?

Vidi opis Slavio s Grobarima, sad vrijedi 50 miliona evra: Sin legende Partizana prešao u Milan Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 8 / 8

Njegov otac Almami Moreira legenda je srpskog fudbala. Došao je u Partizan 2007. godine iz Aveša i sa crno-bijelima je osvojio četiri titule u Superligi i još tri Kupa, bilježeći 132 nastupa i 30 golova. Igrao je još za HSV, Dinamo Moskvu, Dalijen, Boavištu, Vojvodinu, Salamanku, kao i Standard iz Liježa - i baš u tom gradu rođen je mali Dijego.

Iako je Almami Moreira igrao za zemlju svog porijekla Gvineju Bisao, Dijego Moreira je prvo nastupao za Portugal, pa je zatim "prebjegao" za Belgiju za koju je igrao i na Svjetskom prvenstvu.