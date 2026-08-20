Premijerligaški sudija iz Bijeljine pretučen na turniru, Radnik osudio napad na Makarića!

Fudbalski klub Radnik oglasio se zvaničnim saopštenjem za javnost u kojem je najoštrije osudio fizički napad na fudbalskog sudiju Bojana Makarića iz Bijeljine, koji se dogodio tokom održavanja ljetnog turnira u malom fudbalu.

Izvor: Ustupljena fotografija/Pravdabl

Iz bijeljinskog kluba ističu da Makarić svojim profesionalnim odnosom i radom na najbolji način predstavlja svoj grad u najvišem rangu takmičenja u Bosni i Hercegovini, te podvlače da neslaganje sa sudijskim odlukama ni u kom slučaju ne smije biti opravdanje za bilo kakav oblik nasilja.

“Fudbal treba da bude prostor sportskog nadmetanja, poštovanja i fer-pleja, a ne mjesto nasilja i obračuna. Nasilju nije mjesto ni na fudbalskom terenu, ni oko njega”, poručili su iz bijeljinskog kluba.

Klub je povrijeđenom arbitru uputio punu podršku uz želje za što brži oporavak, a od nadležnih organa zatražio je hitnu reakciju i adekvatno sankcionisanje počinilaca ovog incidenta, uz zajedničku poruku:

“Stop nasilju u fudbalu!”

(MONDO)