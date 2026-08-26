logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Mančester siti doveo čudo od djeteta: Plaćen 100 miliona evra, igrao i protiv Zvezde

Mančester siti doveo čudo od djeteta: Plaćen 100 miliona evra, igrao i protiv Zvezde

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Dosadašnji fudbaler Lila i reprezentativac Maroka Ajub Buadi i zvanično je postao fudbaler Mančester sitija u transferu koji je jedan od najzanimljivijih ovog ljeta

Ajub Baudi potpisao za Mančester siti Izvor: ANP / Sipa USA / Profimedia

Bivši fudbaler Lila Ajub Baudi (18) stigao je u Mančester siti i potpisao saradnju sa ovim klubom do 2031, saopštili su iz tabora Građana. Iako finansijski detalji nisu poznati, u medijima se već duže vrijeme provlači cifra od 85,6 miliona funti, odnosno 100 miliona evra.

"Za mene i moju porodicu ovo je zaista poseban trenutak. Mančester siti smatram najboljim klubom na svijetu i ostvarenje sna je što sam danas ovdje i mogu da kažem da sam igrač Sitija. Većinu života sam naporno radio kako bih napredovao i jednog dana stigao do samog vrha", rekao je Buadi za sajt Mančester sitija.

"Već godinama pratim Mančester siti i posebno mi se dopada način na koji igraju. Ovaj klub je pokazao da ima pobjednički mentalitet i da je navikao na osvajanje trofeja. Ekipa je zaista svjetske klase, a Enco Mareska je odličan trener. Od Sitija se uvijek očekuju trofeji i učiniću sve što je do mene da se zajedno borimo za svaku titulu."

Reprezentativac Maroka je odigrao šest mečeva za taj nacionalni tim na Svjetskom prvenstvu, iako je prošao sve mlađe selekcije Francuske. Karijeru je prije Sitija gradio u Lilu, u kojem je bio od 2021. i za koji je odigrao 96 mečeva.

Baudi je igrao i u Beogradu

Možda se navijači Crvene zvezde sjećaju ovog fudbalera zbog toga što je u dresu Lila igrao na Marakani. U prvom meču, koji je Zvezda dobila na "Marakani" pod vođstvom Vladana Milojevića prošlog novembra, Buadi nije ostavio sjajan utisak. Solidan je bio i u pobjedi Zvezde na gostovanju u šesnaestini finala Lige Evrope, dok je najbolju partiju pružio u revanšu u Beogradu (2:0 za Lil), početkom godine.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Mančester siti

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC