Dosadašnji fudbaler Lila i reprezentativac Maroka Ajub Buadi i zvanično je postao fudbaler Mančester sitija u transferu koji je jedan od najzanimljivijih ovog ljeta

Izvor: ANP / Sipa USA / Profimedia

Bivši fudbaler Lila Ajub Baudi (18) stigao je u Mančester siti i potpisao saradnju sa ovim klubom do 2031, saopštili su iz tabora Građana. Iako finansijski detalji nisu poznati, u medijima se već duže vrijeme provlači cifra od 85,6 miliona funti, odnosno 100 miliona evra.

"Za mene i moju porodicu ovo je zaista poseban trenutak. Mančester siti smatram najboljim klubom na svijetu i ostvarenje sna je što sam danas ovdje i mogu da kažem da sam igrač Sitija. Većinu života sam naporno radio kako bih napredovao i jednog dana stigao do samog vrha", rekao je Buadi za sajt Mančester sitija.

Vidi opis Mančester siti doveo čudo od djeteta: Plaćen 100 miliona evra, igrao i protiv Zvezde Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 10 / 10

"Već godinama pratim Mančester siti i posebno mi se dopada način na koji igraju. Ovaj klub je pokazao da ima pobjednički mentalitet i da je navikao na osvajanje trofeja. Ekipa je zaista svjetske klase, a Enco Mareska je odličan trener. Od Sitija se uvijek očekuju trofeji i učiniću sve što je do mene da se zajedno borimo za svaku titulu."

Reprezentativac Maroka je odigrao šest mečeva za taj nacionalni tim na Svjetskom prvenstvu, iako je prošao sve mlađe selekcije Francuske. Karijeru je prije Sitija gradio u Lilu, u kojem je bio od 2021. i za koji je odigrao 96 mečeva.

Baudi je igrao i u Beogradu

Možda se navijači Crvene zvezde sjećaju ovog fudbalera zbog toga što je u dresu Lila igrao na Marakani. U prvom meču, koji je Zvezda dobila na "Marakani" pod vođstvom Vladana Milojevića prošlog novembra, Buadi nije ostavio sjajan utisak. Solidan je bio i u pobjedi Zvezde na gostovanju u šesnaestini finala Lige Evrope, dok je najbolju partiju pružio u revanšu u Beogradu (2:0 za Lil), početkom godine.