Fudbalerka s Pala najzaslužnija za plasman milanskog kluba u najjače evropsko takmičenje.
Prvi put u istoriji Italija će imati tri predstavnika u Ligi šampiona. Nakon šampiona Rome, koja je izborila direktan plasman u elitno takmičenje, prvo je kroz kvalifikacije ligaške faze takmičenja uspio da se domogne Juventus, a zatim i Inter.
Tim iz Milana nakon boljeg izvođenja penala eliminisao je dvostrukog prvaka Evrope Volfsburg u plej-ofu, a veliki doprinos dala je Marija Ana Milinković.
Fudbalerka s Pala u u 120. minuti postigla je pogodak kojim je Inter izjednačio i izborio penal-seriju, a potom je bila sigurna i sa "bijele tačke".
Inter na krilima Marije Ane Milinković izborio plasman u Ligu šampiona (VIDEO)
Pogledajte golove Marije Ane Milinković.
Ovim plasmanom Inter je prvi put u istoriji kluba izborio nastup u ligaškoj fazi Lige šampiona za žene.