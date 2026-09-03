Inter na krilima Marije Ane Milinković izborio plasman u Ligu šampiona (VIDEO)

Fudbalerka s Pala najzaslužnija za plasman milanskog kluba u najjače evropsko takmičenje.

Izvor: O.Behrendt / imago sportfotodienst / Profimedia

Prvi put u istoriji Italija će imati tri predstavnika u Ligi šampiona. Nakon šampiona Rome, koja je izborila direktan plasman u elitno takmičenje, prvo je kroz kvalifikacije ligaške faze takmičenja uspio da se domogne Juventus, a zatim i Inter.

Tim iz Milana nakon boljeg izvođenja penala eliminisao je dvostrukog prvaka Evrope Volfsburg u plej-ofu, a veliki doprinos dala je Marija Ana Milinković.

Fudbalerka s Pala u u 120. minuti postigla je pogodak kojim je Inter izjednačio i izborio penal-seriju, a potom je bila sigurna i sa "bijele tačke".

Pogledajte golove Marije Ane Milinković.

Ovim plasmanom Inter je prvi put u istoriji kluba izborio nastup u ligaškoj fazi Lige šampiona za žene.