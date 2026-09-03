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Inter na krilima Marije Ane Milinković izborio plasman u Ligu šampiona (VIDEO)

Inter na krilima Marije Ane Milinković izborio plasman u Ligu šampiona (VIDEO)

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
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Fudbalerka s Pala najzaslužnija za plasman milanskog kluba u najjače evropsko takmičenje.

Marija Ana Milinković Izvor: O.Behrendt / imago sportfotodienst / Profimedia

Prvi put u istoriji Italija će imati tri predstavnika u Ligi šampiona. Nakon šampiona Rome, koja je izborila direktan plasman u elitno takmičenje, prvo je kroz kvalifikacije ligaške faze takmičenja uspio da se domogne Juventus, a zatim i Inter.

Tim iz Milana nakon boljeg izvođenja penala eliminisao je dvostrukog prvaka Evrope Volfsburg u plej-ofu, a veliki doprinos dala je Marija Ana Milinković.

Fudbalerka s Pala u u 120. minuti postigla je pogodak kojim je Inter izjednačio i izborio penal-seriju, a potom je bila sigurna i sa "bijele tačke".

Pogledajte golove Marije Ane Milinković.

Ovim plasmanom Inter je prvi put u istoriji kluba izborio nastup u ligaškoj fazi Lige šampiona za žene.

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Tagovi

Marija Ana Milinković Fudbalerke ženski fudbal Liga šampiona za žene Inter

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