Neočekivan potez Zvezde pred derbi: Novajliji odmah srpski pasoš

Bugarin Kristijan Balov ubuduće će nastupati kao srpski igrač.

Izvor: MN PRESS

Fudbaler Crvene zvezde Kristijan Balov dobio je srpski pasoš poslije samo dva mjeseca na "Marakani", prenosi "Sportklub". Pošto perspektivni krilni napadač ima 20 godina, Albert Rijera će moći da ga koristi kao bonus igrača u Superligi Srbije.

Bugarin je crveno-bijeli dres zadužio ovog ljeta, stigao je iz Slavije Prag u transferu vrijednom tri miliona evra i na njega ozbiljno računaju u redovima srpskog šampiona.

Za sada je za Zvezdu odigrao 65 minuta, i to na utakmici protiv Čukaričkog, što je bilo dovoljno da pokaže kakvim talentom raspolaže. Postigao je gol i upisao asistenciju i zaslužio epitet najboljeg igrača kola.

Rijeru ne zanima kategorizacija igrača

Na konferenciji za medije pred 180. vječiti derbi, Albert Rijera je upitan o potencijalnim bonus igračima za taj duel.

"Znam startnih 11. Što se tiče bonus igrača, igraće dva, tri, možda i četiri. Veoma sam srećan zbog mladih igrača, oni su ključ, jer su gladni. Tu riječ često koristim - kod mene ne igra pasoš, ne igraju imena. Godine nisu bitne. Važno je da li si gladan. Ako si gladan i motivisan, uradićeš velike stvari. Ne želim pasivne igrače. Navijačima nisam obećao titule, obećao sam samo jednu stvar: da će moj tim dati sve od sebe na terenu. Ko ne daje sve od sebe, nema mjesta u mom timu. Mladi igrači to zaista žele i imaće mnogo prilika. Ne mogu da vam otkrijem prvih 11, ali računam na mlade. I ne radi se samo o onima koji počinju. Pet izmjena koje ću vjerovatno izvršiti biće jednako važne", rekao je Rijera.

Ostaje da se vidi da li će Balov biti u konkurenciji za derbi, pošto je u posljednje vrijeme imao problema sa povredom, ali za njega je svakako "svanulo" poslije odlaska Dejana Stankovića.