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Gajas Zahid o problemima sa navijačima: "Razbijali su nam auta, dolazili sa fantomkama"

Gajas Zahid o problemima sa navijačima: "Razbijali su nam auta, dolazili sa fantomkama"

Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Gajas Zahid je u Norveškoj pričao o odnosu koji je imao sa navijačima i kako su se dešavale neke veoma loše stvari dok je igrao u inostranstvu.

gajas zahid progovorio o problemima sa navijacima Izvor: MN PRESS

Gajas Zahid je poslije skoro tri godine u Partizanu odlučio da se vrati u domovinu i otišao je u Norvešku. Potpisao je za Valerengu i tamo mu ne ide baš dobro. Klub je trenutno blizu zone ispadanja, pa je došlo i do rasprave sa navijačima. Upravo je taj trenutak bio i momenat za intervju u kom je pričao o periodu u Beogradu i kako kaže razbijenim automobilima, navijačima sa fantomkama...

"Pričali smo trener i ja sa navijačima prije meča. Samo su nam rekli da ne žele da razmišljamo na bilo koji drugi način osim na taj da će oni biti uz nas i da nas podržavaju. Da će biti tu bez obzira na situaciju", rekao je Zahid za norveški "Dagbladet" poslije remija sa Sarpsborgom (2:2).

Zahid je ujedno dobio i kapitensku traku iako je tek nedavno stigao u klub.

"Navijači se u inostranstvu izražavaju na neki drugačiji način. Dođe podrška u nekom momentu, ali između svega toga se svašta dešava. Svašta sam doživio", izgovorio je Zahid.

"Razbijali su nam auta, dolazili u fantomkama"

Zahid je u inostranstvu igrao za APOEL, Panatinaikos, Angarguču i Partizan. Tako je pričao o iskustvu koje je imao van Norveške, ali nije rekao direktno u kom klubu je to doživio.

"Ima mnogo nasilja, ako izgubiš meč, onda ćeš da saznaš šta se dešava. Igrači to dožive na drugačiji način. Razbijeni automobili i slično. Nekoliko puta se to dešavalo. Razbiju automobile igrača u timu", pojasnio je Zahid.

Nastavio je da objašnjava sa više detalja.

"Ponekad su nas navijači posjećivali sa fantomkama. Očigledno je da je to normalno u tim zemljama. U Oslu to rade drugačije, postoje i strast i emocije, ali način na koji ti to saopšte. Kada to čujem, dobijem još veću želju da igram bolje", zaključio je Zahid.

BONUS VIDEO:

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00:11
Aplauzi navijača Partizana za Gajasa Zahida
Izvor: MONDO/Dušan Ninković
Izvor: MONDO/Dušan Ninković

(MONDO)

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Gajas Zahid

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