Sloboda ima novog trenera: Edis Mulalić se vratio u BiH

Nakon godinu i po bez angažmana, 50-godišnji stručnjak sjeo je na klupu federalnog prvoligaša iz Tuzle.

Izvor: Promo/FK Željezničar/Damir Hajdarbašić

Poznati bh. fudbalski stručnjak Edis Mulalić novi je trener FK Sloboda Tuzla. Uprava kluba s "Tušnja" reagovala je brzo i postigla dogovor s temperamentnim strategom, koji na klupu "crveno-crnih" stiže s ciljem da unese potrebnu energiju i stabilizuje ekipu.

Mulalić je kroz trenersku karijeru ostao prepoznatljiv po beskompromisnom pristupu, velikoj borbenosti i disciplini koju zahtijeva od svojih igrača. Navijači Slobode s velikim optimizmom dočekuju njegov dolazak, vjerujući da upravo njegova strast i trenerski autoritet mogu probuditi tim i donijeti željene rezultate.

"Fudbalski klub Sloboda Tuzla postigao je dogovor sa Edisom Mulalićem, koji će u nastavku sezone preuzeti funkciju šefa stručnog štaba našeg prvog tima.

Mulalić je tokom igračke karijere nastupao za Željezničar, Bajer Irdingen, Ajntraht Frankfurt i TOŠK, a za klub sa 'Grbavice' upisao je čak 322 nastupa. Sa Željezničarom je osvojio tri titule prvaka Bosne i Hercegovine, dva Kupa BiH i tri Superkupa.

Nakon završetka igračke karijere posvetio se trenerskom poslu, a sa klupe je vodio Željezničar, Mladost Doboj Kakanj, Rudar Pljevlja, Titograd, Dečić i Igman Konjic. U dva navrata predvodio je Željezničar, dok je iskustvo sticao i kroz rad u crnogorskom fudbalu", saopšteno je iz Slobode.

Nakon ispadanja iz Premijer lige BiH, Sloboda je trenutno član Prve lige Federacije BiH, gdje nakon četiri odigrana kola zauzima šestu poziciju.

Mulalić je u prethodnih godinu i po bio bez angažmana, nakon što je u martu prošle godine napustio kormilo crnogorskog Dečića. a kratko se dovodio i u vezi sa Željezničarom.



