Hit na Tušnju - Gabrijel Žezus dao gol za Slobodu iz Tuzle?!

Komična situacija na utakmici tuzlanske Slobode i Radnika iz Hadžića.

Fudbaleri Radnika iz Hadžića proteklog vikenda upisali su važna tri boda u borbi za postanak u Prvoj ligi Federacije BIH savladavši u Tuzli domaću Slobodu rezultatom 3:2.

Utakmicu na Tušnju osim pobjede gostiju obilježio je i detalj iz 58. minuta nakon što je Adin Husejinović pogodio za izjednačenje na 1:1.

Dok je domaća publika proslavljala pogodak Husejinovića na semaforu na Tušnju se „ukazao“ Gabrijel Žesus.

Umjesto Husejinovića na semaforu je kao strijelac potpisan napadač Arsenala, sve sa fotografijom što je nasmijalo domaću publiku.

Pogledajte komičnu scenu sa Tušnja na 8:50 ovog snimka!