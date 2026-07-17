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Sloboda dovela provjerenog desnog beka: Marin Galić došao na Tušanj

Sloboda dovela provjerenog desnog beka: Marin Galić došao na Tušanj

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić
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Marin Galić novi je prvotimac tuzlanske Slobode.

Marin Galić novi igrač Slobode iz Tuzle Izvor: FK Sloboda Tuzla

FK Sloboda iz Tuzle sprema se za drugu uzastopnu sezonu u Prvoj ligi FBiH. Pokušaće tim sa Tušnja, nakon prošlosezonske treće pozicije, da se umiješa u borbu za titulu i povratak u elitu, a shodno tome angažovan je provjereni desni bek Marin Galić.

Bivši defanzivac Zrinjskog, Borca i Željezničara uknjižio je do sada 190 nastupa u elitnom bh. rangu, a bez posla je bio u prvoj polovini 2026. godine nakon što se početkom januara rastao sa podgoričkom Budućnosti.

U karijeri je još branio boje Mladosti (Doboj-Kakanj), Krupe i poljskog Zaglebja Sosnovjec, a sa Slobodom je potpisao ugovor na godinu dana, uz mogućnost produženja saradnje za još jednu sezonu.

Prije njega, u klub je ponovo došao štoper Kemal Osmanković, koji će tako odrađivati treći mandat u crveno-crnom dresu.

(mondo.ba, D. Šutvić)

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Tagovi

Marin Galić FK Sloboda Tuzla fudbal transferi

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