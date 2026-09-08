Šok u njemačkom fudbalu: Uhapšen pod sumnjom da je otrovao saigrača!

Član fudbalskog kluba TuS iz njemačkog grada Rokenberga uhapšen je pod sumnjom da je tokom klupskog putovanja otrovao 30-godišnjeg saigrača. Žrtva je preminula ubrzo po povratku kući, a osumnjičeni 35-godišnjak se trenutno nalazi u pritvoru pod optužbom za ubistvo.

Izvor: Mondo/Slaven Petković

Incident se odigrao tokom timskog putovanja u Drezden, a po povratku kući, 30-godišnjem fudbaleru je naglo pozlilo. Uprkos brzoj reanimaciji i naporima ljekara u bolnici, mladić je preminuo.

Obdukcija i toksikološki pregled, koje je naložilo Javno tužilaštvo u Gizenu, potvrdili su da je smrt nastupila kao posljedica trovanja smrtonosnom supstancom.

Kriminalistička policija u Njemačkoj je kroz istragu i ispitivanje svjedoka kao glavnog osumnjičenog identifikovala njegovog 35-godišnjeg saigrača. Kao mogući motiv navodi se osveta, iako tužilaštvo još nije otkrilo precizne detalje.

"Sumnjamo da je motiv ovoga bila osveta. Ubistva trovanjem su vrlo rijetka i zato je cijeli slučaj neobičan. Na osnovu dosadašnjih rezultata istrage smo uvjereni da je u pitanju ubistvo", rekao je glavni tužilac tog okruga Tomas Hoberger.

Osumnjičeni je uhapšen, a policija je prilikom pretresa njegovog stana zaplijenila telefone, laptop i druge digitalne uređaje. Istražitelji analiziraju podatke u potrazi za tragovima o nabavci otrova i dodatnim okolnostima zločina.

Nakon privođenja pred sudiju, osumnjičenom je određen pritvor pod optužbom za ubistvo, prenijeli su njemački mediji.

U klubu su ostali šokirani, jer su prvenstveno mislili da je u pitanju nesrećan slučaj i da je došlo do trovanja hranom. Kada su saznali da je ubistvo u pitanju i da je policija uhapsila igrača, nastao je haos.

"Prvo smo morali da se borimo sa iznenadnom smrću saigrača i važnog fudbalera prošle godine. Nova dešavanja su nas ostavila bez teksta. Vjerujemo ljudima koji su zaduženi za istragu i uvjereni smo da će da slučaj da bude riješen. Zbog cijele situacije i svega što se dešava nećemo se oglašavati dok se istraga ne završi. Molimo vas da poštujete naš klub, hvala na razumijevanju", stoji u saopštenju TuS Rokenberga.

Prokuratura w Gießen po trwającym ponad rok śledztwie aresztowała 35-letniego piłkarza TuS Rockenberg pod zarzutem zabójstwa przy użyciu trucizny.

Do otrucia miało dojść podczas wspólnego drużynowego wyjazdu integracyjnego do Drezna w czerwcu 2025 roku.

30-letni zawodnik zmarł…pic.twitter.com/FVxq6A9Yxm — Dawid Bundesliga (@DawidBundesliga)September 3, 2026

(MONDO)