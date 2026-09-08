logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Šok u njemačkom fudbalu: Uhapšen pod sumnjom da je otrovao saigrača!

Šok u njemačkom fudbalu: Uhapšen pod sumnjom da je otrovao saigrača!

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
0

Član fudbalskog kluba TuS iz njemačkog grada Rokenberga uhapšen je pod sumnjom da je tokom klupskog putovanja otrovao 30-godišnjeg saigrača. Žrtva je preminula ubrzo po povratku kući, a osumnjičeni 35-godišnjak se trenutno nalazi u pritvoru pod optužbom za ubistvo.

In memoriam fudbal pokrivalica Izvor: Mondo/Slaven Petković

Incident se odigrao tokom timskog putovanja u Drezden, a po povratku kući, 30-godišnjem fudbaleru je naglo pozlilo. Uprkos brzoj reanimaciji i naporima ljekara u bolnici, mladić je preminuo.

Obdukcija i toksikološki pregled, koje je naložilo Javno tužilaštvo u Gizenu, potvrdili su da je smrt nastupila kao posljedica trovanja smrtonosnom supstancom.

Kriminalistička policija u Njemačkoj je kroz istragu i ispitivanje svjedoka kao glavnog osumnjičenog identifikovala njegovog 35-godišnjeg saigrača. Kao mogući motiv navodi se osveta, iako tužilaštvo još nije otkrilo precizne detalje.

"Sumnjamo da je motiv ovoga bila osveta. Ubistva trovanjem su vrlo rijetka i zato je cijeli slučaj neobičan. Na osnovu dosadašnjih rezultata istrage smo uvjereni da je u pitanju ubistvo", rekao je glavni tužilac tog okruga Tomas Hoberger.

Osumnjičeni je uhapšen, a policija je prilikom pretresa njegovog stana zaplijenila telefone, laptop i druge digitalne uređaje. Istražitelji analiziraju podatke u potrazi za tragovima o nabavci otrova i dodatnim okolnostima zločina.

Nakon privođenja pred sudiju, osumnjičenom je određen pritvor pod optužbom za ubistvo, prenijeli su njemački mediji.

U klubu su ostali šokirani, jer su prvenstveno mislili da je u pitanju nesrećan slučaj i da je došlo do trovanja hranom. Kada su saznali da je ubistvo u pitanju i da je policija uhapsila igrača, nastao je haos.

"Prvo smo morali da se borimo sa iznenadnom smrću saigrača i važnog fudbalera prošle godine. Nova dešavanja su nas ostavila bez teksta. Vjerujemo ljudima koji su zaduženi za istragu i uvjereni smo da će da slučaj da bude riješen. Zbog cijele situacije i svega što se dešava nećemo se oglašavati dok se istraga ne završi. Molimo vas da poštujete naš klub, hvala na razumijevanju", stoji u saopštenju TuS Rokenberga.

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Drezden fudbal niže lige

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC