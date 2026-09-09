Fudbaler iz Serije A koristio kokain!

Vezni igrač Sasuola i reprezentacije Australije Kristijan Volpato vozio je automobil pod uticajem kokaina i sada mu prijeti suspenzija nakon što je policija objavila da je i drugi test bio pozitivan.

Izvor: Fabrizio Andrea Bertani/Shutterstock

Dvadesetdvogodišnjak je zaustavljen u Novom Južnom Velsu zbog prekoračenja brzine za skoro duplo- vozio je 109 km/h u zoni gde je ograničenje 60 km/h. Na licu mjesta bio je pozitivan na na kokain i izrečena mu je novčana kazna od 722 dolara.

Volpato je negirao da je svjesno konzumirao ovu supstancu, a njegov klub je potvrdio da je test po njegovom povratku u Italiju bio negativan.

Međutim, policija je u srijedu potvrdila da je i sekundarni test, uzet na licu mjesta, bio pozitivan na kokain.

Iako u Australiji neće biti daljeg pravnog postupka, ovo bi moglo ozbiljno uticati na njegovu karijeru u reprezentaciji Australije.

"Fudbalski savez Australije upoznat je sa informacijama koje se tiču izvještaja o rezultatima sekundarnog oralnog testa jednog od naših igrača. Trenutno tražimo nezavisnu potvrdu. Slučajem se upravlja u skladu sa utvrđenim protokolima Fudbalskog saveza Australije. Radi zaštite integriteta ovog procesa i obezbjeđivanja pravičnosti postupka, nećemo davati dalje komentare", saopšteno je iz Saveza.

FS Australije ima pravo da suspenduje igrača iz reprezentativnog fudbala zbog kršenja disciplinskog i etičkog kodeksa ponašanja.

Volpato je rođen u Australiji u porodici italijanskih roditelja, a u Italiju se vratio u januaru 2020. godine kako bi se pridružio omladinskoj akademiji Rome.

Prodat je Sasuolu 2023. godine, a nastupao je za mlađe selekcije Italije prije nego što je u junu 2026. godine, neposredno pred Svjetsko prvenstvo, odlučio da nastupa za "kengure"

Za reprezentaciju Australije do sada je upisao četiri nastupa, od kojih tri na Svjetskom prvenstvu.

(MONDO)