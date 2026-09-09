logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Fudbaler iz Serije A koristio kokain!

Fudbaler iz Serije A koristio kokain!

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
0

Vezni igrač Sasuola i reprezentacije Australije Kristijan Volpato vozio je automobil pod uticajem kokaina i sada mu prijeti suspenzija nakon što je policija objavila da je i drugi test bio pozitivan.

Kristijan Volpato u dresu Sasuola Izvor: Fabrizio Andrea Bertani/Shutterstock

Dvadesetdvogodišnjak je zaustavljen u Novom Južnom Velsu zbog prekoračenja brzine za skoro duplo- vozio je 109 km/h u zoni gde je ograničenje 60 km/h. Na licu mjesta bio je pozitivan na na kokain i izrečena mu je novčana kazna od 722 dolara.

Volpato je negirao da je svjesno konzumirao ovu supstancu, a njegov klub je potvrdio da je test po njegovom povratku u Italiju bio negativan.

Međutim, policija je u srijedu potvrdila da je i sekundarni test, uzet na licu mjesta, bio pozitivan na kokain.

Iako u Australiji neće biti daljeg pravnog postupka, ovo bi moglo ozbiljno uticati na njegovu karijeru u reprezentaciji Australije.

"Fudbalski savez Australije upoznat je sa informacijama koje se tiču izvještaja o rezultatima sekundarnog oralnog testa jednog od naših igrača. Trenutno tražimo nezavisnu potvrdu. Slučajem se upravlja u skladu sa utvrđenim protokolima Fudbalskog saveza Australije. Radi zaštite integriteta ovog procesa i obezbjeđivanja pravičnosti postupka, nećemo davati dalje komentare", saopšteno je iz Saveza.
FS Australije ima pravo da suspenduje igrača iz reprezentativnog fudbala zbog kršenja disciplinskog i etičkog kodeksa ponašanja.

Volpato je rođen u Australiji u porodici italijanskih roditelja, a u Italiju se vratio u januaru 2020. godine kako bi se pridružio omladinskoj akademiji Rome.

Prodat je Sasuolu 2023. godine, a nastupao je za mlađe selekcije Italije prije nego što je u junu 2026. godine, neposredno pred Svjetsko prvenstvo, odlučio da nastupa za "kengure"

Za reprezentaciju Australije do sada je upisao četiri nastupa, od kojih tri na Svjetskom prvenstvu.

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Sasuolo kokain Australija

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC