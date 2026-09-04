Kirjos neće biti suspendovan zbog kokaina: Već danas može nazad na teren

Međunarodna agencija za integritet tenisa odobrila je Niku Kirjosu da se vrati na teren, jer je konzumirao kokain van turnira, a ne na njemu

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Australijanac Nik Kirjos (31) dobio je dozvolu da se vrati tenisu, jer su antidoping vlasti utvrdile da se ovog ljeta drogirao dok nije bio na turnirima. On je koristio kokain i pao je na testu u junu, sprovedenom tokom turnira ATP serije 250 na Majorci. Suspendovan je 4. avgusta i ovog petka može da se vrati sportu, poslije tačno mjesec dana.

Da je test obavljen tokom takmičenja, Kirjos je mogao da dobije suspenziju od četiri godine. Umjesto toga, Međunarodna agencija za integritet tenisa (ITIA) suspendovala ga je na tri mjeseca, ali je kazna smanjena na mjesec dana pod uslovom da prođe odobreni program rehabilitacije.

Kada je javno objavljeno da je Kirjos "pao" i da se drogirao, Australijanac je priznao da je napravio veliku grešku. Naveo je da je čitavu situaciju shvatio kao krajnji trenutak da se promijeni, probudi i da se dovede u red, što je obećao da će učiniti.

Nekada jedan od talentovanijih tenisera dugo je van vrhunskog sporta. U posljednje dvije godine nastupio je samo na po tri turnira jer se mučio sa povredama i operacijama koljena, zgloba ruke...

Cicipas ga javno prozvao: "Očekivao sam sve ovo"

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Tokom US opena ove nedjelje, grčki teniser Stefanos Cicipas rekao je da ga Kirjosov pozitivan test nije iznenadio. "Iskreno, manje-više sam to očekivao. Iznenađen sam samo što se dogodilo tek sada", rekao je Cicipas.

"Da budem potpuno iskren, znao sam za ovo i prije nego što je objavljeno. Ja sam lično znao za sve. Šta mogu da vam kažem? Reći ću vam istinu. Znao sam za sve ovo prije nego što je bilo kakvo saopštenje objavljeno, a kada sam to vidio na društvenim mrežama, pomislio sam: 'Evo ga.' Iskreno, očekivao sam to“, dodao je Cicipas.

Cicipas i Kirjos imali su incident na Vimbldonu 2022. godine, nakon čega je Grk Australijanca nazvao nasilnikom, poslije meča u kojem je bilo mnogo tenzija i nervoze. Kirjos je iste godine stigao do svog jedinog grend slem finala u singlu, u kojem je u četiri seta izgubio od Novaka Đokovića.