Endi Rodik brutalno napao Kirjosa: "Fizički si napao svoju djevojku, a hoćeš da te neko razumije?"

Nekadašnji broj 1 na ATP listi Endi Rodik nema mnogo mjesta u srcu za patnje Nika Kirjosa. Podsjetio je sve na ranije osude i prekršaje ovog tenisera koji je dugo bio glavni kritičar Novaka Đokovića.

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Redovno u svojoj emisiji Endi Rodik priča o brojnim temama bez dlake na jeziku, a sada je iskoristio priliku da napadne Nika Kirjosa. Nakon godina u kojima se postavljao kao sudija svima, sada je australijski teniser napravio još jedan skandal.

Uhvaćen je na doping testu kako je pozitivan na kokain, a njegove tužne priče nisu upalile kod Endija Rodika. Nekadašnji broj jedan na ATP listi je podsjetio ko je Nik Kirjos zapravo.

"Izjasnio si se da si kriv za fizički napad na svoju djevojku, a onda hoćeš da neko razumije kontekst? Pročitajte šta su rekli on i njegov advokat. Bio sam na mračnom mjestu, koristio sam nedozvoljena sredstva, bla, bla, bla... U redu, ali uvijek ćeš biti neko ko je priznao da je zlostavljao svoju djevojku. Slično kao što će Janik Siner zauvijek ostati neko ko je pao na doping testu", rekao je Rodik na startu.

Napadaš, a onda kukaš

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Istakao je da je u prošlosti Kirjos stalno napadao sve koje je mogao, a da sada traži razumijevanje i da ga neće dobiti od njega.

"E sada, da li biramo da damo kontekst tome što pričaš? Ne znam, nema šanse da bih ja u bilo kakvoj situaciji to uradio, ali ti si htio da ljudi razumiju tvoj momenat u životu. To nije načinilo ovo prihvatljivim, ali možda si htio da kažeš da to nisi ti. Ovo nije nešto što radiš, iako si kriv i iako si priznao. A onda si imao priče o tome da su te napadali i maltretirali na internetu, a šta radiš? Nema momenta u kome se ne javljaš u komentarima kod Ige Švjontek, Janika Sinera ili mene pošto si me optužio da sam koristio steroide? I onda hoćeš da te ljudi razumiju? Samo si licemjer, čist si licemjer."