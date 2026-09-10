Dragan Okuka je pokojnom Ajazdinu Nuhiju prvi dao šansu i prvi ga je odveo u inostranstvo. Povodom njegove smrti poslao jako važnu poruku - ako imate bilo kakve probleme, potražite stručnu pomoć!

Izvor: MN Press/MONDO/Matija Popović

Tragične vijesti pogodile su srpski fudbal pošto je sa samo 46 godina samoubistvo počinio Ajazdin Nuhi. Borbeni vezista koga se sjećamo iz dresa mlade reprezentacije, Partizana i brojnih srpskih klubova, debitovao je svojevremeno kod Dragana Okuke. Njegov prvi trener bio je zatečen vijestima o smrti igrača koga je trenirao u dva kluba.

"Izuzetno talentovan igrač, mlad, radan, disciplinovan. Ništa mu nije bilo teško i jednostavno nije mi bilo teško da mu dam šansu koju je on potpuno opravdao. Kasnije je napravio dosta dobru karijeru, a ja sam ga kasnije doveo kao igrača Partizana na pozajmicu kod mene u Legiju kada sam bio trener. Pamtim ga kao sjajnog igrača, sjajnog momka u svakom pogledu i stvarno me iznenadila ova tragedija. On je uvijek bio nasmijan, raspoložen, da završi tako život. Nemam riječi", rekao je Dragan Okuka za MONDO.

"Raspoložen, nasmijan, ništa mu nije bilo teško"

Vidi opis "Strašna tragedija! Ljudi, tražite pomoć, nemojte da vas je sramota": Okuka potresen zbog smrti Ajazdina Nuhija Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 9 / 9 AD

Dragan Okuka je trenersku karijeru počeo sredinom devedesetih, a prije nego što će osvojiti titulu šampiona sa Obilićem trenirao je Čukarički. U timu gdje su igrali Peca Brzaković, Simo Krunić, Dejan Đurđević, Saša Marković, Saša Antunović i Aleksandar Jović, upravo je Okuka uveo golobradog Ajazdina Nuhija u prvi plan. Zatim ga je 2003. godine odveo i u inostranstvo, na pozajmicu u Legiju iz Varšave.

"Ja sam insistirao da ga dovedem. On je tada bio igrač Partizana i mi smo uspjeli da ga dovedemo kao pozajmljenog igrača. Sjajno je krenuo u Legiji prve dvije-tri utakmice i poslije četvrte utakmice je doživio tešku povredu, pukao mu je čak mišić. Tako da je gotovo čitavu sezonu pauzirao i nije bilo šanse da ostane u Legiji", prisjetio se Okuka.

Ajazdin Nuhi o Okuki "Dragan Okuka me poznaje jako dugo, on mi je dao šansu u prvoj ligi kada je trenirao Čukarički. Imao sam 16 godina i tu sam odrastao i došao do juniorske reprezentacije."

Htio je Okuka da ga dovede u Legiju kako zbog fudbalskih tako i zbog ljudskih kvaliteta. Jednostavno, Ajazdina Nuhija ste morali da volite.

"Bio je momak koji je plijenio i okruženje nije moglo da ne bude sa njim u korektnim, dobrim, prijateljskim odnosima. Raspoložen, nasmijan, ništa mu nije bilo teško. Ne znam šta se desilo. Nemam riječi. Jedan momak koga ne bih tek tako doveo u Legiju da na mene u Čukaričkom nije ostavio utisak", rekao je Okuka.

"Potražite pomoć, i vi ste ljudi"

Vidi opis "Strašna tragedija! Ljudi, tražite pomoć, nemojte da vas je sramota": Okuka potresen zbog smrti Ajazdina Nuhija Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MONDO, Matija Popovic Br. slika: 11 1 / 11 Izvor: MONOD, Matija Popovic Br. slika: 11 2 / 11 Izvor: MONDO, Matija Popovic Br. slika: 11 3 / 11 AD Izvor: MONDO, Matija Popovic Br. slika: 11 4 / 11 Izvor: MONDO, Matija Popovic Br. slika: 11 5 / 11 Izvor: MONDO, Matija Popovic Br. slika: 11 6 / 11 AD Izvor: MONDO, Matija Popovic Br. slika: 11 7 / 11 Izvor: MONDO, Matija Popovic Br. slika: 11 8 / 11 Izvor: MONDO, Matija Popovic Br. slika: 11 9 / 11 AD Izvor: MONDO, Matija Popovic Br. slika: 11 10 / 11 Izvor: MONDO, Matija Popovic Br. slika: 11 11 / 11

Nažalost, vijest o samoubistvu Ajazdina Nuhija potresla je sve. U posljednjih nekoliko godina svjedoci smo da je nekoliko fudbalera oduzelo sebi život i da se mnogi bore sa mentalnim problemima.

"Mnogi fudbaleri imaju probleme. Igračka karijera je veoma kratka, brzo prođe. Nešto se zaradi, ako se ne zaradi, bude to nedovoljno. Brzo se potroši novac, a treba živjeti. Treba proživjeti život, karijera traje do 35-36 i cijeli život je pred vama nakon toga. Mnogi bivši igrači imaju mentalnih problema.

Lako je pametovati, ali savjetujem im da se pripremaju za život poslije karijere jer je život poslije karijere i duži od karijere. Karijera traje 10-15 godina, sve to brzo prođe, a treba živjeti dalje. Ne znam koje je probleme Nuhi imao, žao mi je strašno. Savjetujem svim mladim ljudima koji završe karijere i uđu u probleme, da potraže stručnu pomoć, da potraže pomoć psihijatra, psihologa. Danas je medicina napredovala i na tom planu. Da se ne stide, bez obzira što su bili sportisti i što ih svi gledaju kroz te igre na terenu. Oni su obični ljudi koji imaju iste probleme kao i ostali, možda čak i veće kada završe karijeru", rekao je za kraj Dragan Okuka.

(MONDO, Nikola Lalović)