Detalji sa suđenja razbojnicima: Pred Donarumom tukli trudnu suprugu, priznao im šifru sefa pod batinama

Čuveni golman i njegova supruga Alesija Elefante pretrpjeli stravičan napad provalnika u Parizu. Nju su tukli u drugom stanju, a njega udarali bokserom. Priznao im je šifru sefa, a onda su shvatili.

Izvor: Laurent/ABACA / Shutterstock Editorial / Profimedia

Golman Mančester sitija Đanluiđi Donaruma (27) pretrpio je stravično nasilje dok je branio za Pari Sen Žermen u Parizu. U toku 2023. godine boravio je u svom domu sa svojom tadašnjom djevojkom Alesijom Elefante (29), koja mu je sada supruga i bili su žrtve nasilne provale, čiji su detalji otkriveni ove nedjelje na suđenju provalnicima u Francuskoj.

Đanluiđi Donaruma je udaren takozvanim "bokserom", vezan i opljačkan uz prijetnju nožem, a njegova djevojka tada je bila trudna. Oni su se probudili usred noći kada su provalnici upali u njihov stan u aveniji Monjen. U tom napadu Italijanu su ukradeni skupocjeni satovi, nakit i tašne njegove supruge, a uz to i novac i ključevi automobila Mercedes i Lamborgini.

Elefante (29) rekla je da su od nje razbojnici zahtijevali da otkrije šifru sefa, ali da im je odgovorila da je ne zna i da je sef prazan. "Naljutili su se jer su mislili da lažem. Vukli su me za kosu, a jedan od njih me je udario po butinama. Rekla sam im da sam trudna, ali su nastavili", kazala je ona, a prenio britanski "Telegraf".

Poslije takvih batina, Donaruma im je dao šifru sefa, ali su provalnici ubrzo shvatili da je Elefante govorila istinu kada im je govorila da je sef bio prazan.

Napadač prijetio na sudu, drugi se ubio

Izvor: FRANCK FIFE / AFP / Profimedia

Prema navodima policije, četvorica razbojnika su do stana došla tako što su pomoću merdevina stigla do krova, a zatim su se spustili na balkon i kroz prozore ušli u stan. Policija vjeruje da su pljačku iz zatvora organizovali Iljas Kerbuš i Kijan Mamuni, iako obojica negiraju optužbe.

Kerbuš, koji je ranije ove godine pobjegao iz zatvora, a zatim uhvaćen poslije 13 dana bjekstva, prijetio je policajcima prvog dana suđenja, kada su naredili njegovom bratu, koji je bio u publici, da napusti sudnicu. "Dođi ovamo, šta ćeš da uradiš?", citiraju mediji njegove riječi sa suđenja.

Kada ga je sudija upozorio da bi i on mogao biti udaljen iz sudnice, Kerbuš je odgovorio: "Baš me briga. Ne želim da prisustvujem suđenju. Nije me briga ni za šta".

Izvor: Fabio Ferrari/LaPresse / Shutterstock Editorial / Profimedia

Dvojica razbojnika bila su mlađa od 18 godina u vrijeme pljačke i osuđena su na kazne zatvora od tri, odnosno četiri godine pred sudom za maloljetnike. Još jedan osumnjičeni izvršio je samoubistvo u zatvoru 2024. godine. On je priznao da je učestvovao u pljački, ali je tvrdio da je na to bio primoran od strane saučesnika.

Moktar Diop je priznao umiješanost u pljačku, ali nije optužen za nasilje. Suđenje se nastavlja i još nije izrečena presuda, a Donaruma je prati iz Engleske, gdje od 2025. godine igra za Mančester siti.

Bonus video:

Pogledajte 00:29 Siniša Mihajlović, Dražen Mihajlović, Đanluiđi Donaruma Izvor: Instagram Izvor: Instagram

(MONDO)