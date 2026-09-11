logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Detalji sa suđenja razbojnicima: Pred Donarumom tukli trudnu suprugu, priznao im šifru sefa pod batinama

Detalji sa suđenja razbojnicima: Pred Donarumom tukli trudnu suprugu, priznao im šifru sefa pod batinama

Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Čuveni golman i njegova supruga Alesija Elefante pretrpjeli stravičan napad provalnika u Parizu. Nju su tukli u drugom stanju, a njega udarali bokserom. Priznao im je šifru sefa, a onda su shvatili.

donaruma i supruga alesija elefante napadnuti u parizu Izvor: Laurent/ABACA / Shutterstock Editorial / Profimedia

Golman Mančester sitija Đanluiđi Donaruma (27) pretrpio je stravično nasilje dok je branio za Pari Sen Žermen u Parizu. U toku 2023. godine boravio je u svom domu sa svojom tadašnjom djevojkom Alesijom Elefante (29), koja mu je sada supruga i bili su žrtve nasilne provale, čiji su detalji otkriveni ove nedjelje na suđenju provalnicima u Francuskoj. 

Đanluiđi Donaruma je udaren takozvanim "bokserom", vezan i opljačkan uz prijetnju nožem, a njegova djevojka tada je bila trudna. Oni su se probudili usred noći kada su provalnici upali u njihov stan u aveniji Monjen. U tom napadu Italijanu su ukradeni skupocjeni satovi, nakit i tašne njegove supruge, a uz to i novac i ključevi automobila Mercedes i Lamborgini.

Elefante (29) rekla je da su od nje razbojnici zahtijevali da otkrije šifru sefa, ali da im je odgovorila da je ne zna i da je sef prazan. "Naljutili su se jer su mislili da lažem. Vukli su me za kosu, a jedan od njih me je udario po butinama. Rekla sam im da sam trudna, ali su nastavili", kazala je ona, a prenio britanski "Telegraf".

Poslije takvih batina, Donaruma im je dao šifru sefa, ali su provalnici ubrzo shvatili da je Elefante govorila istinu kada im je govorila da je sef bio prazan.

Napadač prijetio na sudu, drugi se ubio

Izvor: FRANCK FIFE / AFP / Profimedia

Prema navodima policije, četvorica razbojnika su do stana došla tako što su pomoću merdevina stigla do krova, a zatim su se spustili na balkon i kroz prozore ušli u stan. Policija vjeruje da su pljačku iz zatvora organizovali Iljas Kerbuš i Kijan Mamuni, iako obojica negiraju optužbe.

Kerbuš, koji je ranije ove godine pobjegao iz zatvora, a zatim uhvaćen poslije 13 dana bjekstva, prijetio je policajcima prvog dana suđenja, kada su naredili njegovom bratu, koji je bio u publici, da napusti sudnicu. "Dođi ovamo, šta ćeš da uradiš?", citiraju mediji njegove riječi sa suđenja.

Kada ga je sudija upozorio da bi i on mogao biti udaljen iz sudnice, Kerbuš je odgovorio: "Baš me briga. Ne želim da prisustvujem suđenju. Nije me briga ni za šta".

Izvor: Fabio Ferrari/LaPresse / Shutterstock Editorial / Profimedia

Dvojica razbojnika bila su mlađa od 18 godina u vrijeme pljačke i osuđena su na kazne zatvora od tri, odnosno četiri godine pred sudom za maloljetnike. Još jedan osumnjičeni izvršio je samoubistvo u zatvoru 2024. godine. On je priznao da je učestvovao u pljački, ali je tvrdio da je na to bio primoran od strane saučesnika.

Moktar Diop je priznao umiješanost u pljačku, ali nije optužen za nasilje. Suđenje se nastavlja i još nije izrečena presuda, a Donaruma je prati iz Engleske, gdje od 2025. godine igra za Mančester siti.

Bonus video:

Pogledajte

00:29
Siniša Mihajlović, Dražen Mihajlović, Đanluiđi Donaruma
Izvor: Instagram
Izvor: Instagram

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Đanluiđi Donaruma

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC