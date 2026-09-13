Štoper dao gol sezone u Premijer ligi: Bomba sa 30 metara će se pamtiti

Iskusni štoper Brajtona Luis Dank postigao je nevjerovatan gol u pobjedi svog tima nad Koventrijem 5:0 (1:0).

Izvor: Arena sport TV/printscreen

Brajton je pregazio Koventri 5:0 (1:0) u gostima u četvrtom kolu Premijer lige, a meč su obilježili crveni karton Avonidžija poslije koga je nestala sa terena ekipa Koventrija, ali i spektakularan pogodak Luisa Danka.

Meč je počeo golom Kostulasa na asistenciju Paskala Grosa u 35. minutu, a onda je Jalkue pogodio poslije dodavanja de Kujpera u 51. minutu. Potom je napadač Koventrija Taivo Avonidži isključen dva minuta kasnije i tada je meč bio gotov.

Sa penala je Paskal Gros dao gol za 3:0, a onda je iskusni štoper Luis Dank postigao nevjerovatan pogodak. Pogledajte na 6 minuta ovog snimka:

Brajton - Koventri 5:0 Izvor: YouTube/Arena sport

Došla je lopta do Danka na 30 metara od gola i on je opalio po njoj. Dobila je lopta nevjerovatan efe i završila pravo u rašljama gola Koventrija. Imamo već kandidata za jedan od najboljih golova sezone.

Do kraja utakmice je uspio i Jasin Ajari da pogodi u nadoknadi vremena sa 20 metara za konačnih 5:0.

Coventry City 0-4 Brighton

Lewis Dunk goal

pic.twitter.com/2yuvukb5Pf — Nasser (@N10Junn)September 13, 2026

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