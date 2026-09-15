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Haos u Meksiku: Klubovi tužili Savez zbog velike promjene u ligi

Haos u Meksiku: Klubovi tužili Savez zbog velike promjene u ligi

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Meksiko i tamošnji fudbal su u centru pažnje, jer su nižerangirani klubovi riješili da istjeraju pravdu i to na sudu.

Fudbalska pobuna u Meksiku Izvor: Heather Khalifa/FR172147 AP

Meksička nacionalna komisija je u ponedjeljak pokrenula istragu u domaćem fudbalu. Razlog su mogući monopolski manevri, nakon nekoliko pritužbi navijača i protesta klubova iz druge lige. Fokus je na nepostojanju sistema promocije i ispadanja.

Klubovi koji se bore u drugom rangu takmičenja nemaju priliku da izbore plasman u viši i to je problem koji je pokrenuo lavinu. Ranije je to bila praksa, ali je već prošle godine na Sudu za sportsku arbitražu dospjela tužba nekoliko klubova iz niže lige.

Meksički fudbalski savez je 2019. privremeno suspendovao promociju klubova u viši rang, ali je to pravilo trebalo da bude vraćeno 2026. Međutim, kako do promjena nije došlo, ekipe su samostalno morale da reaguju. Čitava pometnja nastala je kad su vlasnici 18 prvoligaških klubova donijeli odluku o ulasku novih klubova i ispadanju već postojećih. Samim tim spriječeno je napredovanje manjih klubova iz nižeg ranga.

"Nakon analize događaja u proteklih nekoliko mjeseci, Istražni organ je utvrdio da postoji dovoljno dokaza za formalno pokretanje istrage po službenoj dužnosti o mogućim monopolskim praksama na tržištu meksičkog profesionalnog nogometa", navela je komisija.

Navedeno je i to da sama istraga ne znači da je unaprijed utvrđen krivac. A ipak, ako se utvrdi odgovornost Meksičkog fudbalskog saveza, kazna za ovo tijelo mogla bi biti 10 posto godišnjeg prihoda.

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Meksiko fudbal

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