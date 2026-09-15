"Istina je, zato sam propustio cijelo ljeto": Zbog jedne odluke Atamana je Obradović ostao bez Slukasa

Kostas Slukas pričao je o zdravstvenim problemima koje ima i povratku na teren i kako je jedna utakmica sve promijenila i otežala situaciju sa oporavkom.

Izvor: MN PRESS

Kostas Slukas (36) još uvijek ne može da se stavi na raspolaganje treneru Željku Obradoviću. Nije spreman, oporavlja se od povrede i nada se da će u narednih mjesec dana da bude ponovo na parketu. Na sve to uticala je jedna odluka Ergina Atamana.

"U ovom momentu bih rekao da sam na dobrom putu oporavka, vjerujem da ću da se priključim timu za nekih 15-20 dana. Bar se tome nadam", rekao je Slukas za grčku "Gazetu".

Išao je na operaciju iskusni Grk prošle sezone, vratio se na parket, ali tada se sve zakomplikovalo. Odluka bivšeg trenera Atamana da ga drži u igri je uticala loše na njegovo tijelo.

"Istina je da sam dobro reagovao na operaciju, vratio sam se, imao neke dobre treninge, ali je onda došao meč protiv PAOK-a. Trebalo je da igram manje od 10 minuta i da ne igram u narednoj utakmici. Međutim, zbog okolnosti na utakmici sam igrao više od 25, čini mi se da je bilo i 30 sa produžetkom. Istina je da poslije toga moja noga nije mogla da izdrži, nisam mogao da igram sljedeći meč. Bila je otečena, loše je reagovala, nisam mogao da pomognem timu. Zato sam morao da propustim cijelo ljeto", pojasnio je Slukas.

Da li je ovo posljednja sezona za Grka?

Izvor: Instagram/paobcgr

S obzirom na to da će u januaru Slukas da proslavi 37. rođendan nameće se pitanje i o odlasku u penziju.

"Hoću da vidim kako bude tekla sezona. Da vidim da li mogu da se suočim sa očekivanjima i zahtjevima koji dolaze, kako kao kapitenu, tako i kao osobi koja je dugo u košarci. Trener Obradović ima određena očekivanja od mene, tim takođe, navijači i saigrači. Ako ne mogu da se izborim sa tim, onda će biti moja posljednja sezona. Hoću da vidim kako se moje tijelo osjeća, ali mislim da neću još dugo da igram. Vjerujem da ću stati dok još budem na visokom nivou."

Ono što je manje-više izvjesno jeste da neće više nositi dres reprezentacije Grčke.

"Nisam još ništa zvanično rekao, možda objavim nešto u narednim danima ili mjesecima. Rekao bih da sam dao sve što sam imao za reprezentaciju, ali imam dobar odnos sa selektorom Spanulisom i sa momcima iz reprezentacije", zaključio je Slukas.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!