Lenard se odrekao 7.5 miliona dolara: Ostavio pare, samo da bi otišao kod Srbina

Kavaj Lenard se i zvanično vratio u Toronto i tamo će sarađivati sa Darkom Rajakovićem, ostavio je 7.5 miliona dolara na stolu.

Izvor: EZRA SHAW / Getty images / Profimedia

Kavaj Lenard je konačno završio trejd i nastaviće karijeru u Torontu. Tačnije, vratiće se u klub sa kojim je osvojio titulu i tamo će raditi sa srpskim stručnjakom Darkom Rajakovićem. Koliko je želio da pobjegne iz Klipersa govori i jedan zanimljiv podatak.

Naime, Lenard je u svom ugovoru sa timom iz Los Anđelesa imao posebnu klauzulu koja se tiče trejda i mogao je da dobije još 7,5 miliona dolara. Ipak, odlučio je da se odrekne te svote novca, da anulira spomenutu klauzulu, sve kako bi otišao baš u Reptorse.

Poslije potpunog haosa koji je nastao ovog ljeta i ozbiljnih optužbi, pokretanja istrage NBA lige zbog finansijske prevare je konačno i ovo završeno. I Lenard i prvi čovjek Klipersa Stiv Balmer su proglašeni krivim za malverzacije, pa je na kraju trejd bio i neka vrsta novog početka za jednog od najboljih igrača u NBA ligi.

Sada će raditi sa Rajakovićem i imaće novi zadatak sa Srbinom, da napadnu što bolji plasman na Istoku i da se bore da što dalje dođu u plej-ofu. Potencijalni napad na titulu i sve to zavisiće i od potencijalnih novih pojačanja.

Kawhi Leonard has waived his entire 15% trade kicker to facilitate his trade to Toronto. The deal will leave the Raptors right up against the NBA’s first apron.pic.twitter.com/3MGWDamfzL — TSN (@TSN_Sports)September 14, 2026

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