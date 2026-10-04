Nikola Šarčević odlučio je da igra za Austriju, ostavljajući Srbiju bez još jednog talenta. Šta to znači za budućnost srpske reprezentacije?

Izvor: FC Red Bull Salzburg GmbH / imago sportfotodienst / Profimedia

Fudbalska reprezentacija Srbije uspjelа je da privuče u posljednjih nekoliko godina nekolicinu igrača koji su rođeni u inostranstvu i tu je najsvjetliji primjer svakako Lazar Samardžić - koga je Srbija "otela" Nijemcima - međutim ima i dosta onih koje je izgubila. Željeli su da igraju za zemlju svog rođenja, nisu uzeli ni u obzir srpsku ponudu, a nažalost čini se da je takvih sve više, između ostalog i zbog sve lošijih rezultata državnog tima.

Posljednji u nizu takvih primjera je Nikola Šarčević (20) koji je i definitivno odlučio da nastupa za reprezentaciju Austrije, iako se u jednom trenutku činilo da mu je bliži dres "orlova". Na kraju, srce je odlučilo - Austrija ispred Srbije.

Ko je Nikola Šarčević?

Vidi opis Niko neće da igra za Srbiju: Nikola Šarčević još jedan kome je "tuđe sunce" milije Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: FC Red Bull Salzburg GmbH / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: FC Red Bull Salzburg GmbH / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: FC Red Bull Salzburg GmbH / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: FC Red Bull Salzburg GmbH / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: FC Red Bull Salzburg GmbH / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 5 5 / 5

Talentovani golman Nikola Šarčević učestvovao je ranije u kampovima Fudbalskog saveza Srbije. Radi se o momku rođenom 2006. godine u Beču koji je svoj fudbalski put počeo u manje poznatim niželigašima, da bi preko Rapida i Austrije, na kraju stigao do Salcburga i njihove filijale Liferinga.

Korijeni Šarčevića su u Bijeljini, a njegov brat Ivan, takođe, igra u Austriji. Za sada, Šarčević još nije debitovao za mladu reprezentaciju Austrije, ali je pitanje dana - pošto je prije nekoliko dana bio rezerva na meču protiv Danske.

Koga je još Srbija izgubila?

Izvor: Tobias Wentzell / imago sportfotodienst / Profimedia

U posljednje vrijeme najozbiljniji udarac zadao je Vasilije Marković, fudbaler koji je takođe odlučio da igra za Austriju. Baš kao što su prethodno i Aleksandar Dragović, Marko Arnautović i Saša Kalajdžić, sva trojica srpskih korijena koji su ostavili dubok trag u redovima druge reprezentacije.

Takođe, nedavno je i Aleksandar Pavlović odbio da igra za Srbiju i prihvatio poziv "A" tima Njemačke, tako da je učestvovao u pobjedi "pancera" nad "orlovima" u Minhenu 2:0.

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