Đenaro Gatuzo: "Ljudi zbog ove bolesti ne mogu iz kreveta mjesecima, na mom mjestu neko bi imao 200 kg"

Đenaro Gatuzo je otkrio da godinama boluje od autoimune bolesti očne mijastenije zbog koje je morao da završi karijeru.

Izvor: MIGUEL MEDINA / AFP / Profimedia

Nekada legendarni defanzivni vezista, a sada trener Lacija Đenaro Gatuzo učestvovao je u Trentu na Festivalu sporta i tu je prvi put otkrio da se već godinama bori sa ozbiljnim zdravstvenim problemima.

Nekadašnji fudbaler Peruđe, Rendžersa, Salernitane, Milana i Siona otkrio je da je sa 34 godine dobio autoimunu bolest očnu mijasteniju zbog koje je morao da završi igračku karijeru i da počne da uzima kortizon.

"Još sam imao šta da dam, ali prestao sam da igram jer sam s 34 godine dobio autoimunu bolest, očnu mijasteniju. Već 15 godina uzimam kortizon.Ako ga ne uzimam, dobijem diplopiju, odnosno ne vidim pravilno. Ima ljudi koji s istom bolešću kao ja četiri ili pet mjeseci leže u krevetu i ne mogu da se kreću.Uvijek sam razmišljao: zamisli da su mi rekli da mi je ostalo još pet mjeseci života", rekao je Gatuzo.

Kako živjeti?

On je detaljno objasnio kako izgleda svakodnevni život sa jednom takvom bolešću i kako i dalje funkcioniše.

"Prihvatio sam je, radim na tome, jači sam od bolesti. Ali to ima svoju cijenu. Nije lako svaki dan uzimati kortizon. Gotovo sedam godina nisam popio ni kap alkohola, a zbog kortizona sam morao da pazim i koliko jedem. Neko drugi na mom mjestu imao bi 200 kilograma. Ide se dalje jer u životu uvijek postoji nešto gore. Najvažnije je da gledate naprijed dok god nam Bog daje snagu da nastavimo", rekao je Gatuzo.

Šta je očna mijastenija?

Zbog ove rijetke bolesti Đenaro Gatuzo je znao da se kao trener Napolija pojavljuje na mečevima sa povezom oko oka ili sa posebnim naočarima. Zbog te bolesti mu se javljala dupla slika kada je gledao. Obolelima od ove bolesti se spuštaju kapci, a vid je mutan.

Nema gdje nije radio Gatuzo

Kada je završio nevjerovatnu igračku karijeru u kojoj je čak 73 puta nosio dres Italije počeo je da radi u Sionu u Švajcarskoj. Kratko je bio u Palermu, a zatim je na Kritu vodio OFI. Potom je bio trener Pize, Milana, Napolija, Fiorentine, Valensije, Olimpika iz Marseja, bio je selektor Italije, pa čak i trener Hajduka iz Splita.

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