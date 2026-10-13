Fudbalerke Srbije nisu uspjele da režiraju čudo i revanširaju se protivnicama.

Izvor: MN PRESS

Ženska fudbalska reprezentacija Srbije nije uspjela da izbori plasman u finale baraža za odlazak na Svjetsko prvenstvo u Brazilu, pošto je srpski tim u revanšu poražen od selekcije Finske sa 3:1.

Poslije poraza u prvom duelu 1:3, Srpkinje nisu imale snage za podvig, te su pokleknule istim rezultatom. Gostujuća selekcija je povela već u trećem minutu golom Koivisto, da bi nadu dala Sumanen kada je postigla autogol (27. minut). Ipak, razlika u kvalitetu je bila prevelika, pa su do kraja za Finsku pogađale Lehtola (55. minut) i Ulenius (89. minut).

Nažalost ovo je kraj snova sršslke selekcije o plasmanu na Mundijal, ali treba imati u vidu da je Srbija u ovim duelima bila oslabljena neigranjem nekoliko igračica.

Vidi opis Kraj snova o Svjetskom prvenstvu: Oslabljena Srbija poražena od Finske Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 1 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 2 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 3 / 13 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 4 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 5 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 6 / 13 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 7 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 8 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 9 / 13 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 10 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 11 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 12 / 13 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 13 / 13