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Kraj snova o Svjetskom prvenstvu: Oslabljena Srbija poražena od Finske

Kraj snova o Svjetskom prvenstvu: Oslabljena Srbija poražena od Finske

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Fudbalerke Srbije nisu uspjele da režiraju čudo i revanširaju se protivnicama.

Srbija izgubila od Finske 1:3 Izvor: MN PRESS

Ženska fudbalska reprezentacija Srbije nije uspjela da izbori plasman u finale baraža za odlazak na Svjetsko prvenstvo u Brazilu, pošto je srpski tim u revanšu poražen od selekcije Finske sa 3:1.

Poslije poraza u prvom duelu 1:3, Srpkinje nisu imale snage za podvig, te su pokleknule istim rezultatom. Gostujuća selekcija je povela već u trećem minutu golom Koivisto, da bi nadu dala Sumanen kada je postigla autogol (27. minut). Ipak, razlika u kvalitetu je bila prevelika, pa su do kraja za Finsku pogađale Lehtola (55. minut) i Ulenius (89. minut).

Nažalost ovo je kraj snova sršslke selekcije o plasmanu na Mundijal, ali treba imati u vidu da je Srbija u ovim duelima bila oslabljena neigranjem nekoliko igračica.

  • SRBIJA: Kostić, Čavić (64. Milovanović), Slović, Damjanović, Frajtović (80. Šćepanović), Stupar (86. Bulatović), Blagojević (64. Stefanović), Filipović, Milivojević, Stokić (64. Sremčević), Ivanović. Selektorka: Lidija Stojkanović.
  • FINSKA: Koivunen, E. Koivisto, Karvonen, Tunila, Lehtola, Siren, Kosola (54. Oling), Lindstrom (84. Fransi), Sumanen (84. Pekurinen), Ulenius (90+2. Nistrom), Engman (54. Sevenius). Selektor: Marko Saloranta.

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Tagovi

Fudbalerke ženski fudbal Svjetsko prvenstvo kvalifikacije Srbija Finska

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