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Nejmar dobio crveni karton zbog novog pravila: Brazilac poludio, tvrdi da mu je namešteno

Nejmar dobio crveni karton zbog novog pravila: Brazilac poludio, tvrdi da mu je namešteno

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Nejmar je dobio crveni karton zato što je stavio ruku na usta dok je pričao sa protivničkim igračem, pa je onda izgubio živce.

Nejmar dobio crveni karton zbog novog pravila Izvor: AGIF / Sipa USA / Profimedia

Nejmar je dobio crveni karton i skupo je koštao Santos u remiju sa Bahijom u brazilskom šampionatu (1:1). Isključen je u 46. minutu i to zbog novog pravila koje je uvedeno. Prekrio je rukom usta kada je pričao sa protivničkim igračem Rodrigom Nestorom.

Sudija Sampajo prvobitno nije na to reagovao, sve dok Nestor nije podigao ruku u vis i zvao arbitra. Pokazao mu je na to šta je Nejmar uradio. Arbitar je tada otišao do VAR monitora, odgledao snimak, pa je izvadio crveni karton i pokazao jednom od najboljih brazilskih igrača put u svlačionicu.

Nejmar je tada izgubio živce, krenuo je prvo da se raspravlja sa četvrtim sudijom, pa je onda ijesan otišao u svlačionicu. Pre toga je pokušao da uđe u sukob i sa Nestorom, ali su ga saigrači odvojili od njega.

"Ništa mu nisam rekao"

Nejmar je odmah dao kratku izjavu o svemu tome. Pričao je još na samom terenu i pokušao da objasni šta se tačno dogodilo u toj situaciji.

"Šalili smo se i smijali na terenu. Onda sam otišao da pričam sa Nestorom. Priznajem da sam napravio grešku jer sam prekrio usta, ali mu ništa nisam rekao. On je odmah podigao ruku i tražio da me isključe, a ja sam pričao normalno i smireno. Nestor je reagovao zlonamjerno", objasnio je Nejmar.

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Nejmar fudbal

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