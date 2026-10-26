Španci otkrili šta je Murinjo promijenio u Realu: Za samo 11 dana potpuno preokrenuo tim

Žoze Murinjo je promijenio taktički pristup Reala, donoseći novu ravnotežu i kreativnost u igru tima.

Izvor: X/@mundodeportivo

Real Madrid je u velikim utakmicama pokazao koliko brzo promjene u taktičkom pristupu mogu da utiču na igru ekipe. U Španiji se posebno govori o potezima Žozea Murinja, koji je za svega 11 dana promijenio način na koji funkcioniše tim, uspostavio bolju ravnotežu na terenu i otvorio nova rješenja u napadu.

U središtu pažnje nisu samo rezultati već i način na koji je portugalski stručnjak rasporedio uloge pojedinih fudbalera. Njegove odluke donijele su drugačiju dinamiku u veznom redu, više prostora za kreativce i jasniju podjelu zadataka između igrača. Jedna od najvažnijih promjena odnosi se na organizaciju igre u veznom redu. Murinjo je odustao od pojedinih ranijih zamisli i pokušao da uspostavi veću kontrolu nad utakmicom, uz bolju povezanost odbrane i napada.

Posebnu pažnju privukle su uloge Arde Gulera i Bernarda Silve. Umjesto da obojica imaju slične zadatke, Murinjo je pronašao način da njihove kvalitete iskoristi na različitim dijelovima terena, pišu tamošnji mediji o genijalnosti trenera.

Guler je u pojedinim situacijama dobijao dublju poziciju, iz koje je mogao da učestvuje u organizaciji napada, dok je Silva imao zadatak da doprinese sigurnijem prenosu lopte i povezivanju linija tima. Kad se Guler pomjerao bliže protivničkom golu, Real je dobijao dodatnu opciju u završnici napada.

Takva raspodjela zadataka omogućava ekipi da ne zavisi od samo jednog načina dolaska do prilika. Umjesto forsiranja istih rješenja, Madriđani mogu da mijenjaju ritam i prilagođavaju se načinu na koji protivnik brani prostor.

Valverde dobio novu ulogu, a ekipa više mogućnosti

Murinjo je pokazao da nije spreman da se drži ustaljenih rješenja samo zato što su se ranije koristila. Federiko Valverde može da odgovori zahtjevima na više pozicija, a njegovo angažovanje na desnoj strani odbrane predstavlja primjer takve fleksibilnosti. Takve promjene treneru daju dodatne mogućnosti tokom utakmice. Kada jedan fudbaler može da pokrije više pozicija, ekipa lakše reaguje na promjene u ritmu meča, povrede ili potrebu da se određeni dio terena dodatno osigura.

Za Real je posebno važno da pronađe ravnotežu između napadačkih ambicija - Murinjov zadatak je da njihove individualne sposobnosti uklopi u sistem u kojem svaki igrač zna šta se od njega očekuje.

Šta se dešava kada nema Vinisijusa?

Jedna od tema koja je privukla najviše pažnje u Španiji jeste igra Reala bez Vinisijusa Žuniora. Brazilac je godinama među najistaknutijim imenima madridskog tima, ali pitanje njegove uloge postaje posebno zanimljivo kada ekipa pronađe drugačiji način da stvara šanse i dolazi do golova.

Kada se napad ne oslanja isključivo na jednog fudbalera, protivniku je teže da predvidi odakle dolazi najveća opasnost. Više igrača može da preuzme odgovornost, a tim dobija dodatnu širinu u napadu. U tom kontekstu pominje se i Jan Diomande, čije se mogućnosti upoređuju sa Vinisijusovim doprinosom. Ipak, nekoliko dobrih utakmica ili drugačija taktička postavka sami po sebi ne znače da jedan fudbaler može u potpunosti da zamijeni drugog. Njihove uloge, karakteristike i doprinos timu moraju da se posmatraju u okviru čitavog sistema.

Za Murinja će najveći izazov biti da pronađe način da po povratku Vinisijusa zadrži ono što je ekipa dobila novom organizacijom igre. To podrazumijeva da se i najveće zvijezde prilagode potrebama kolektiva, umjesto da se čitav sistem iznova mijenja zbog jednog imena.

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