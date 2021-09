Opet zaigrao za Zvezdu, a plašio se da je završio karijeru: Prošao kroz pakao, nije znao da li će ponovo igrati košarku

Novi krilni košarkaš Zvezde već je nosio crveno-bijeli dres. Između tih epizoda, od teške povrede oporavljao se više od 20 mjeseci.

Izvor: MN PRESS

Među velikim brojem igrača koji su u petak drugi put "debitovali" za Zvezdu bio je i Stefan Lazarević (25 godina, 198 centimetara), krilni košarkaš koji je od ovog ljeta ponovo među crveno-bijelima.

Zvezdin đak i bivši kapiten njenih juniora prošao je prethodnih godina kroz oporavak od jako teške povrede, koju je zadobio noseći dres FMP-a baš protiv Zvezde u sezoni 2017/18.

U Nišu je te večeri iznesen sa terena i potom nije igrao 21 mjesec.

Košarci se vratio prošle sezone u dresu "pantera", među koje je stigao baš te kobne zime, u sezoni koju je započeo u Zvezdi. Sada, četiri godine kasnije, na drugom je početku u redovima šampiona i pod vođstvom Dejana Radonjića imao je zapažen debi protiv Splita.

Ubacio je 13 poena, a u jednom naletu je za oko tri minuta postigao devet.

"Malo je to došlo i neočekivano, šutevi su bili otvoreni, a to su situacije 50-50. Uzeo sam šuteve i imao sam sreće da je ušlo. Postoje neke stvari kojima nisam zadovoljan u igri, ali biće bolje", rekao je on novinarima poslije utakmice.

Komentarišući utakmicu, Lazarević je svim povrijeđenim saigračima poželio brzi oporavak i povratak na teren. A spletom nesrećnih okolnosti on jako dobro zna kako je odsustvovati i gledati meč kraj terena.

Zato poslije svega nije ni imao tremu kada je opet obukao Zvezdin dres.

"U odnosu na iskustvo koje sam imao kad sam tek došao sa 21 godinom, sad je malo drugačije, prošao sam neke teške stvari kroz karijeru, sad mi je mnogo lakše, radim, trudim se i iz toga crpim samopouzdanje".

Izvor: MN PRESS

Teško iskustvo ga je ojačalo.

"Stvarno me je to dosta očvrslo, u smislu da sam stvarno zahvalan što svaki put imam mogućnost da istrčim na teren, da odradim zagrijavanje i da samo igram. Kad dugo odsustvujete, kad ne znate da ćete se vratiti, samo zahvalnost prema tome je velika. Sve iznad toga je plus".

U svojoj povratničkoj epizodi u Zvezdi ima jedan cilj - da saigrači steknu vjeru u njegov kvalitet.

"Smatram da je moj zadatak ove sezone da saigrači steknu sigurnost u mene i u neke stvari koje mogu da donesem na terenu. Drago mi je što sam imao podršku saigrača i stručnog štaba i moje je samo da radim", dodao je Stefan Lazarević.

(MONDO)