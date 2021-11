Ko je lud da ne računa na Kalinića i Lučića? Pešić izveo ovih 15 IGRAČA na teren - stiže i KAPITEN Srbije!

"Orlovi" su počeli da se spremaju za početak kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo.

Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

Utakmicom protiv Letonije u Beogradu u četvrtak, reprezentacija Srbije počinje učešće u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo 2023.

Tim povodom, selektor Svetislav Pešić i u ponedjeljak je razgovarao sa novinarima dok su na terenu trenirali igrači koji su ostali sa šireg spiska (pogledati okvir)

Na njih Pešić računa Sa provobitnog spiska od 24 igrača, na prvi trening su stigli Jovan Novak (Fuenlabrada), Dušan Ristić (Fuenlabrada), Nikola Rebić (Miteldojčer), Dalibor Ilić (Igokea), Aleksa Radanov (Igokea), Balša Koprivica (Partizan), Aleksa Avramović (Partizan), Uroš Trifunović (Partizan), Nemanja Dangubić (Partizan), Rade Zagorac (Partizan), Alen Smailagić (Partizan), Aleksa Uskoković (Crvena zvezda), Nikola Jović (Mega), Nikola Djurišić (Mega) i Marko Jagodić Kuridža (Budućnost).

Uz najavu kada će otkriti ko će sve da igra za Srbiju protiv Letonaca i Belgijanaca (u nedjelju), Pešić je najpre kratko rekao novinarima: "Nisam skratio spisak, svi su tu koji su pozvani. Kratićemo kada za to dođe vrijeme, a to je u četvrtak".

"Kari" je otkrio da su svi pozvani došli na okupljanje.

"Teodosić je u putu, imao je zdravstveni problem u porodici, ali je to na sreću svih nas riješeno i on dolazi. Oni koji igraju u NBA i Evroligi ne mogu da budu sa nama zbog obaveza u klubovima. Pričali smo sa Micićem, Petruševim i Nedovićem i oni imaju želju da igraju drugi meč. Mada tu ima dosta faktora poput toga da je gostovanje u Belgiji, da se igra od 15h, sve to su neki otežavajući faktori".

Pogledajte 00:28 Pešić savetuje igrače na treningu Srbije Pešić savetuje igrače na treningu Srbije Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

Upitan za najbolje srpske krilne košarkaše, vođe Zvezde i Bajerna - Nikolu Kalinića i Vladimira Lučića, Pešić se nasmejao.

"Ko je lud da ne računa na Kalinića i Lučića? Oni su najbolji igrači na svojim pozicijama. Pričali smo i sa njima, ali imaju svoje klupske mečeve. Treba da pružimo podršku ovim mladim igračima koji tek treba da postanu najbolji. Lako je biti uz one najbolje, zato navijače zovem da budu tu i da podrže ove igrače", rekao je Pešić u večeri svog prvog treninga sa ekipom.

Na trening Srbije došao je i predsjednik Košarkaškog saveza Predrag Saša Danilović i podržao momke koji su obukli dres i radili sa Pešićem.