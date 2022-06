Košmar CSKA – Šved slomio ruku, trener otišao: Izgubili su titulu, a onda su krenule još gore vijesti!

Katastrofalna godina za evropskog velikana.

Izvor: MN PRESS

Trener CSKA Moskve Dimitris Itudis (51) napustio je klub, a najbolji igrač "armejaca" Aleksej Šved (33) doživio je prelom ruke i moraće da operaciju. Obje vijesti ruski velikan je objavio poslije poraza u finalu VTB lige protiv Zenita, u kojem je prvi put od 2011. godine ostao bez titule VTB lige.

Itudis je bio trener CSKA čak osam godina, od 2014. do 2022. i u njegovoj eri "armejci" su dva puta postali šampioni Evrope, 2016. i 2019. godine. Prema još nezvaničnim najavama, on bi tokom ljeta mogao da preuzme Fenerbahče od srpske legende Aleksandra Saše Đorđevića. I ove godine grčki stručnjak je sa ekipom imao uspjehe prema planu, sve do početka rata u Ukrajini, poslije čega su igrači počeli da odlaze, a sezona da se prosto urušava.

Povrh svega, lider ekipe Aleksej Šved moraće na operaciju jer je poslije "majstorice" finala protiv Zenita pregledom utvrđeno da je slomio dvije kosti u ruci. Zato će poznati as morati na oporavak od tog zahvata umjesto na odmor.

Pred CSKA je komplikovan period, jer nema naznaka da će Evroliga popustiti i dozvoliti ruskim klubovima da se reaktiviraju u najjačem takmičenju i sljedeće sezone. S obzirom na to, rastanak sa Itudisom nije iznenađenje.