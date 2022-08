Bio evroligaška "zvijer" u reketu, a sa 30 godina je u kolimicima: Ljekari mu jedva spasili život

Nekadašnji centar nekoliko evroligaških timova sada bije najtežu bitku u svom životu, ali je uvjeren - prohodaće!

Nekada je bio prava sila pod obručima u Evroligi, a samo tri godine nakon kraja profesionalne košarkaške karijere Patrik Jang preživljava pravu dramu! Sa samo 30 godina on je u kolicima poslije saobraćajne nesreće koju je doživio!

Pamtimo ga iz vremena kada je igrao za Galatasaraj i Olimpijakos, a centar koji je zbog brojnih povreda morao prerano da završi karijeru 2019. godine sada je zbog neadekvatne signalizacije na putu mogao da pogine!

"Vozio sam oko 35 kilometara na sat. Nisam jurio, ali nisam dobro poznavao put. Kada krenete niz padinu, znak za zaustavljanje je udaljen samo devet metara. Put nije prometan, ali na njemu mogu da se nađu automobili i kamioni koji prevoze svu vrstu opreme. Bilo mi je na umu samo neposredan strah da ću nekoga udariti. Pokušavao sam da se sklonim s puta što sam brže mogao kada sam pritisnuo kočnicu i okrenuo. Moje vozilo se kretalo potpuno paralelno s putem, nastavilo da klizi i odjednom se prevrnulo. Pokušao sam da se učvrstim dok mi se tijelo okretalo. U blizini puta nije bilo zaštitne ograde. Kada je auto sletio i stao, pritisnuo mi je kičmu tačno na sredini leđa", rekao je Jang, koji sada izgleda ovako:

Ipak, iako je prije samo nekoliko nedjelja doživio nesreću koju je jedva preživio i nakon koje je bar za sada ostao u kolicima, on ne gubi nadu. Jednostavno, gleda pozitivno na život i nada se boljem.

"Ako su ljudi pesimisti i negativni, nešto poput onoga što se meni dogodilo, gurnilo bi ih još više na dno. Ali uvijek sam bio pozitivna i optimistična osoba, što mi pomaže da se nosim sa situacijom u kojoj se nalazim. To je ono što želim da ljudi shvate. Svaka čast meni, ja sam Patrik Jang i još sam tu", rekao je on.

Ljekari su mu brzom i pravilnom intervencijom spasili život, a on je svjestan da su mu samo napredak medicine i nauke spasili život.

"Prije 50-60 godina nije bilo šanse da neko preživi ovakvu nesreću. Ali danas, s napretkom medicine i nauke, možete da imate normalan život. I dalje učimo svaki dan o povredama kičme. Nemoguće je reći šta se može, a šta ne. S takvom povredom, šanse mi nisu naklonjene da ponovo prohodam, ali mnogima je rečeno da neće stati na noge, ali ipak jesu. Trudiću se da to uradim, zbog sebe, zbog porodice, za svoju vjeru i da dokažem da se to može i da će tako biti. Moto je 'Zašto ne bi taj 1% pobijedio da prohodam?' Neću dozvoliti da me ono što mi se desilo definiše kao osobu. Koja god vrata da mi Bog otvori, ja ću proći kroz njih. Ne želim samo da dobijam čekove od invalidske penzije, već da radim posao koji će biti važan za svijet, želim da drugima budem inspiracija i da im dam priliku da se redefinišu", zaključio je Jang.