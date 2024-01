Vi to skautirate za njih, da im kažete sve!? Janis Sferopulos uzvratio novinaru na konferenciji Zvezde poslije Partizana

Obraćanje trenera Zvezde poslije trijumfa

Trener Crvene zvezde Janis Sferopulos počeo je konferenciju za novinare poslije pobjede protiv Partizana u "vječitom derbiju" čestitkom svojim igračima. "To kako smo igrali, posebno u prvom dijelu, je upravo ono što mislim da možemo da igramo - defanzivno i ofanzivno. Veoma je važno da smo zadržali najbolji napad Evrolige na 72 poena, imaju najbolji odnos postignutih poena po posjedu i naša odbrana je zato bila veoma važna. Sa druge strane, napadački smo imali dobar ritam, napadali smo na različite načine sa različitim igračima. Važno je da su šestorica imala dvocifreni broj poena i da smo imali 21 asistenciju na 12 izgubljenih lopti i zato je bilo važno igrati derbi ovako kvalitetno. Veoma sam zadovoljan kako su svi pristupili meču i odigrali. Ovu pobjedu bi trebalo pripisati svime. Partizan se vratio u drugom dijelu, ali mislim da smo imali kontrolu i veoma je važno to kako smo završili meč. Zato hoću još jednom da čestitam našim igračima", kazao je grčki trener.

"Moramo da nastavimo, ne možemo da gledamo predaleko, već samo sljedeću utakmicu. A sljedeća naša utakmica je za manje od 48 sati, protiv Cedevita Olimpije. Na kraju, ali veoma važno, je da želim da zahvalim navijačima što su došli i podržali nas. Njihova podrška je bila nevjerovatna, pomogli su ekipi da igra i bili su naš šesti igrač. Hvala svim našim navijačima i veoma sam srećan jer smo im dali ovu pobjedu kao dar", dodao je on.

U kakvom su stanju povrijeđeni Džoel Bolomboj i Nikola Topić? "Ne znamo sada, doktori će ih provjeriti. Nadam se da nije ništa ozbiljno. Idu sada u bolnicu da urade rendgenski snimak, magnetnu rezonancu... Znaćemo kasnije noćas ili sutra ujutru. Da li će Luka Mitrović igrati protiv Cedevita Olimpije? Ne vjerujem. Vi skautirate za Cedevita Olimpiju, da biste im rekli ko će igrati, a ko neće? Šalim se", nasmijao se Grk.

Crvena zvezda "vezala" je ove nedjelje pobjede protiv Fenerbahčea i Partizana, čime se vratila u igru za plasman u plej-in. Pročitajte kakav je Zvezdin raspored u Evroligi, u narednim - izuzetno bitnim sedmicama. Da li je protiv Partizana bila najbolja utakmica od kad je Sferopulos došao u Zvezdu?

"Ako uzmemo u obzir značaj ovog meča za čitavu organizaciju, odgovor je 'Da'. Ako se sjećate, kad sam došao igrali smo moju prvu utakmicu protiv FMP-a, a onda nekoliko dana kasnije protiv Partizana. Izgubili smo zbog malih detalja i imao sam samo dva-tri dana sa ekipom, bilo je veoma teško. Uz važnost ove pobjede za organizaciju i navijača, dakle odgovor je - da. Ali, ako gledate sam rezultat, imali smo i druge veoma dobre utakmice, protiv Fenera ovdje i u gostima, Bajern je bilo teško, ali smo ih pobijedili... Svaki trijumf ima značaj, ali iz kompletnog ugla - da."

Na pitanje o igri 'jedan na jedan' njegovog tima i da li je to bila ideja u pripremi ekipe, Sferopulos je odgovorio: "Mislim da način na koji smo planirali da igramo defanzivno nije dopuštao Partizanu da ima ofanzivnu kretnju lopte i nisu imali mnogo asistencija. Naravno, naša odbrana je bila veoma važna, ali morali smo dezorganizujemo njihov napad i primorali smo ih da igraju više individualno. U drugom dijelu su igrali bolje, ali imali smo kontrolu, odigrali pametno do kraja."

Koliko Zvezda može bolje u napadu? "Imamo talentovane igrače i ne svodi se sve na jednog igrača. Šestorica su imala dvocifreni broj postignutih poena, Topić je počeo pa se povrijedio, Jago je imao doprinos, Teo je Teo, to što je dao, kreirao za druge, postigao... Neda je bio izvrstan, Hanga, Gedraitis... Imamo igrače koji mogu da napadnu, Davidovac je isto igrač koji može da pogodi, Tobi je isto odličan ofanzivni igrač. Ako me pitate za napad, ključno je da budemo konstantni kada je odbrana čvrsta. Neki timovi igrali su protiv nas na ivici faula i to nam nije dopuštalo da radimo kako možemo. To moramo da popravimo. Kada se borimo i kada naiđemo na čvrstu odbranu, na čvrste igrače, koji igraju fizički, do granice faula, moramo da ostanemo mirni, da bolje kontrolišemo igru u takvim utakmicama. U nekim mečevima to nismo radili kao večeras."

Crvena zvezda odigraće sljedeću utakmicu u subotu, na gostovanju Cedevita Olimpiji u Ljubljani od 17 časova, a potom će se spremiti za još jednu nedjelju "duplog" evroligaškog programa. U utorak će gostovati Asvelu, a u četvrtak Armaniju. I na te utakmice otići će u dosad najboljem raspoloženju ove sezone.