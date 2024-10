"Svi znaju da nisam takav igrač!" Zvezdin šuter traži samo jedno od evroligaških sudija

Košarkaš Zvezde Ajzeja Kenan i dalje ne shvata zašto mu je bila dosuđena tehnička u jako važnom trenutku meča protiv Žalgirisa.

Izvor: MONDO/Nikola Lalović/Sport klub/Screenshot

Crvena zvezda u četvrtak je ušla u halu "Aleksandar Nikolić" sa gorkim ukusom u ustima zbog kontroverznog poraza protiv Žalgirisa.Bek-šuter crveno-bijelih Ajzeja Kenan razgovarao je sa novinarima i neizbježna tema je bila veoma sporna odluka sudija Žozefa Bijanga, Serhija Silve i Tomaša Travickog.

U jako važnom trenutku meča, pri Kenanovoj ubačenoj trojci, oni su dosudili i tehničku zato što su procijenili da je pokušao da isturi nogu i da iznudi prekršaj košarkaša Žalgirisa. Kenan dan poslije meča u "Pioniru" ističe da on apsolutno nije takav igrač.

"Razmišljao sam o tome i o tome šta sudije smatraju 'prostorom za doskok'. Mnogo igrača i timova koji me čuvaju su veoma čvrsti i sve što tražim je prostor na koji mogu da doskočim. Samo hoću da skočim i da doskočim na isto mjesto sa kojeg sam odskočio. Svi znaju kako šutiram i da nikad ne šutiram tako da isturim nogu. Zato osjećam da bi mogli da budu bolji u zaštiti šutera, u tome da imam prostor da doskočim i da procijene da li je to bio prirodan šut. Ipak, nastavljam dalje i pretpostavljam da je sve to dio posla dobrog šutera", rekao je Kenan.

Ipak, on nakon svega smatra da je taj meč već prošlost i da je bila greška crveno-bijelih što su uopšte dopustili da sudije Bijang, Silva i Travicki odlučuju.

"Poslije ponoći je novi dan. Ne možete da promijenite šta se dogodilo, čak i kada želite. To je košarka, biće mnogo uspona i padova, mnogo trenutaka koji vam se neće svidjeti, ali dobre ekipe nastavljaju dalje. Naravno, osjećamo da smo zaslužili pobjedu, ali na kraju krajeva, nije trebalo da budemo u toj situaciji, da prepustimo stvar u ruke tim ljudima. Trebalo je mnogo ranije da završimo sve. Sada je važno da idemo dalje i da pokažemo reakciju", kazao je on.

Pred Zvezdom je ogroman izazov, duel protiv Panatinaikosa, prvaka Evrope, u "Pioniru". Prošle sezone Kenan je igrao protiv "zelenih" za Olimpijakos.

"To je rivalitet bio, i dalje je. Borim se za svoj tim, bez obzira na to ko je na drugoj strani. Velika utakmica je pred nama, da pokažemo šta možemo, radujem joj se, posebno u ovoj dvorani", kazao je Kenan.