Jokića ubjeđivali da nervira mnoge "nečasnim" potezom: Samo ih gledao, pa objasnio rupu u pravilima

Nikola Jokić je košarkaš koji vrlo inteligentno koristi faulove, ali i priliku da nogom šutira loptu i prekine napad protivničkog tima. Iako je to protiv pravila igre, njegovoj ekipi i te kako pomaže od kada je pronašao "rupu u pravilima".

Nikola Jokić odigrao je prethodne noći jednu od svojih slabijih utakmica u NBA ligi, čak statistika kaže da mu se takav meč nije dogodio punih pet sezona. Imao je 17 poena, šest skokova i šest asistencija, a čitav meč protiv Niksa nije mogao da nađe odgovarajući ritam jer su ga dva brza faula na početku skroz "sasjekla".

Na kraju su Niksi slavili protiv Denvera 122:112, a reporteri su u razgovoru sa Jokićem čuli neočekivano objašnjenje. Iako svjestan da su ga faulovi usporili, bio je zadovoljan kako je tim odigrao bez njega i dokazao da mu lična statistika nije bitna.

"Ja sam imao problema sa faulovima, to te uspori, ali tim je generalno igrao dobro. To je što je, dešava se. Kako da popravimo izgubljene lopte od večeras? To se već pet utakmica dešava...", rekao je i Jokić koji nije imao pravi odgovor za novinare, prosto uvijek se tu radi samo o koncentraciji.

Jokić je inače hvalio i Nikse, za koje je rekao da su jedan od pet najozbiljnijih kandidata za titulu koji njima već dugo prave velike probleme, prije svega jer su odlično vođeni sa klupe, dok se potom našao u nezgodnoj situaciji.

Morao je da objašnjava novinarima da utakmice ne igra tako što se "štedi sa faulovima" da bi mogao više da igra, nego ih gleda kao isključivo benefit koji može da iskoristi da pomogne svom timu. Prosto, njemu je najvažnije da Denver pobjeđuje, statistiku i ne gleda: "Faul je dobra opcija da se zaustavi koš", ponovio je dva puta.

Nakon toga, bio je u još "nezgodnijoj situaciji" jer ga je jedan od novinara podsetio da već godinama šutira loptu i tako "siječe" napad protivničkog tima.

"Sve što treba da uradiš je da zaustaviš njihov ritam, bilo da je faul ili da šutneš loptu. Da li mi je neko to rekao? Ne, samo šutnem loptu", rekao je Jokić koga je potom novinar pitao i da li je primijetio da se neko od rivala ljutina njega zbog tog "nečasnog" poteza, kao da već pretpostavljaju: "Ha, pa ne vjerujem da se ljute na mene".

Zanimljivo je da je Jokić već godinama lider u ovoj statističkoj kategoriji, a iako nemamo podatke za 2024/25, vrijedi podsjetiti da je prije dvije godine imao duplo više ovih "prekršaja" od sljedećeg na listi - Nikole Vučevića. Tako je Jokić u šampionskoj sezoni u NBA ligi 47 puta "šutnuo" loptu i prekinuo napad protivnika, a Vučević je bio na 19... Već tada to je bila rekordna sezona, kakva nije do tada viđena u NBA, a možda je ove godine jedino nadmašio svoje brojke.

Naravno, u pitanju je kršenje pravila koje potom rezultuje novim napadom za protivnika, ali Jokić je pronašao način da od toga njegova ekipa ima koristi.

