Dončić otjeran iz Dalasa zbog kockanja i kazina?

Luka Dončić je navodno otjeran iz Dalasa zbog plana koji se tiče Las Vegasa...

Izvor: Patrick T. Fallon / AFP / Profimedia

Luka Dončić otjeran je iz Dalasa zbog Las Vegasa i priče koja ima veze sa kockanjem, a ne sa košarkom. Tako tvrdi advokat Kristofer Kratovil koji je partner u jednoj advokatskoj firmi baš u Dalasu. Njegovo obrazloženje za ceo ovaj transfer uzburkalo je javnost. Tvrdi da je Niko Herison poslao Slovenca u Lejkerse zbog stvari koje nemaju direktne veze sa samom igrom, ni sa kilažom o kojoj se priča, ni sa nekim drugim stvarima koje se odnose na parket.

Da je Herison, generalni menadžer Mavsa, kontaktirao bilo koga drugog u ligi osim Lejkersa vjerovatno bi dobio mnogo bolju ponudu za razmjenu od Entonija Dejvisa. Bilo bi više igrača, pikova, mnogi od njih su u neformalnim izjavama američkim medijima rekli "da bi dali sve da dobiju Dončića". Umjesto toga odrađena je razmjena koja je i danima kasnije glavna tema u sportu.

Da li to onda znači da objašnjenje advokata ima smisla i da se iza toga krije nešto drugo? Ili je u pitanju samo njegova teorija, možda i nesposobnost Herisona ili nešto treće. Vrijeme će da pokaže vrlo brzo...

Kakve veze ima Las Vegas?

Izvor: EPA-EFE/MICHAEL REYNOLDS, EPA-EFE/ADAM DAVIS

Da pojasnimo odmah da se već neko vrijeme priča o tome da će NBA liga da se proširi i da će nova franšiza da se otvori u Las Vegasu. Navodno bi to mogla da bude franšiza Dalasa koja bi se samo preselila u Vegas i da je to ustvari plan novih vlasnika Adelsona i Dumonta.

"Prvu utakmicu Dalasa gledao sam 11. oktobra 1980. godine kada su pobijedili Sparse i od tada sam uz njih. Zato ću da vam objasnim svoju teoriju i šta mislim da se stvarno desilo. Prva premisa koju imam jeste da su Mavsi trejdovali Luku, momka od 25 godina i jednog od najbolja tri igrača na svijetu trenutno za Dejvisa koji ima 32 godine, muči se sa povredama i to je potez koji apsolutno nikome nema smisla. To je ono u čemu su svi složni, ne postoji košarkaško objašnjenje za ovaj potez", počeo je Kratovil.

Nastavio je da objašnjava. "Moja druga premisa. Novi vlasnici Adelson/Dumont i njihova vlasnička grupa nema nikakav košarkaški interes i to su rekli već. Njima je Dalas samo sredstvo do cilja, a to je otvaranje kockarskog tržišta u Teksasu, na mjestu gdje se baš nalazi nova dvorana Mavsa. Moja treća premisa je da Adelson/Dumont guraju da promijene zakon u Teksasu da bi napravili svoj kazino rezort i to im ne ide nikako. Angažovali su sve moguće lobiste, ali im nikako ne ide, što je veliki gubitak za njih i biće potrebno da prođu bar još dvije godine za predlog za sljedeću promjenu tog zakona."

Šta je njihov cilj?

Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Adokat Kratovil ističe da su oni raznim donacijama pokušavali da "poguraju" promjenu zakona kroz određene politčare i lobije i da nisu uspjeli. "Prije nekoliko dana je prijetnja o odlasku Mavsa u Vegas bila predmet smijeha. Dalas je igrao u finalu NBA lige, predvodi ih Dončić, generacijski superstar. Doveli su Kleja Tompsona, sve je išlo tako. Ako je njihov cilj da zaista otvore kazino rezort na mjestu nove dvorane onda im je bolje da Mavsima ide mnogo loše, da izgube popularnost i profit. Onda bi prijetnja o prebacivanju franšize u Vegas bila legitimna, jer bi tako 'pogurali' svoj plan o promjeni zakona za otvaranje novog kazino centra."

Njegova teorija izazvala je dosta komentara. "NBA liga sigurno ne bi dozvolila da se 'zdrava' košarkaška sredina kao što je Dalas tek tako premjesti, ali ako bi se sve to 'potrošilo' i ako bi dvorana bila poluprazna, sa obećanjem o novom gradu punom potencijala, da tržištem u Vegasu. Pitajte navijače Sijetla da li bi NBA liga onda blokirala selidbu u Vegas."

Kako se Lukin trejd uklapa u sve ovo?

Iz njegovog ugla tjeranje Dončića ima za cilj baš to, da se ošteti Dalas i da sve krene nizbrdo. "Tako što su pustili Luku i doveli Dejvisa više nisu jedan od vrhunskih NBA timova, nego su pali. Kombinacija Dejvisa, Tompsona i Irvinga bi bila ubitačna, da je ovo 2018. godine, ali je nažalost 2025. godina i ne postoji prava putanja za ovaj tim. Još gore je što oni pravi navijači, kao što sam ja, osjećaju u ovom momentu da su izdati, bijesni. Ko će sada da kupi sezonske karte? Ko će sada da gleda utakmice na televiziji? Ko će da kupi opremu. Mavsi su na Instagramu izgubili preko 700.000 pratilaca u prva 24 sata od trejda. Nisu oni trejdovali luku u Lejkerse zbog Dejvisa, trejdovali su ga za 'pištolj' kojim bi pogurali novi zakon za svoj kazino.'

Na kraju je "poentirao" i zaključkom o svemu. "Njihov prvi plan je da naprave novi kazino rezort u Dalasu. Ako to ne uspiju onda će da dođe do selidbe u Vegas. Lejkersi su sada preporođeni, imaju jednog od tri najbolja igrača na planeti, kao Vilt Čembrlen, Karim Abdul Džabar, Šekil O'Nil, imaju novog superstara. Sa druge strane Herison je priznao da je pričao samo sa Lejkersima o trejdu, zašto nisu uzeli više pikova? Zato što novi vlasnici žele da Dalas bude užasan i da urade ono što su namjerili. Hoće svoj novi kazino rezort, imaju dva plana za to. Lejkersi su sada dobili nasljednika za Lebrona i Kobija za narednu deceniju, dok su navijači Dalasa oštećeni", zaključio je advokat Kratovil.