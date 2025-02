"Ako hoćeš da uzmeš odmor, to nećeš moći kod nas": Bogati zet otjerao Luku Dončića i poslao mu brutalnu poruku

Nakon više od nedjelju dana ćutanja, predsjednik Dalasa oglasio se o razlogu zbog kojeg je Luka Dončić morao da ode iz kluba.

Izvor: Patrick T. Fallon / AFP / Profimedia

Novi predsjednik Dalasa Patrik Dumont (50) iznio je veoma oštar komentar na račun Luke Dončića, a u vezi sa razlogom zbog kojeg je Slovenac trejdovan u Lejkerse.

"Prema mom mišljenju, timovi pobjeđuju svojim fokusom, pravim karakterom, pravom kulturom i pravom posvećenošću poslu. Pobjeđuju tako što rade naporno i što daju sve od sebe da na kraju osvoje titulu. A, ako to ne radite, onda ćete gubiti", počeo je predsjednik Dalasa.

"Ako pogledate velikane ove lige, ljude uz koje smo vi i ja odrasli, Džordan, Bird, Kobi, Šek... Radili su veoma naporno svakog dana, sa jedinim ciljem da pobijede. I ako to nemate, onda to ne uspijeva. I ako to nemate, onda ne bi trebalo da budete dio Dalas Maveriksa. Eto, takve hoćemo. I nemam dilemu oko toga. Čitava organizacija ovo zna. Tako poslujem i van košarke. To je jedini način da budete konkurentni i da pobijedite. Ako hoćete da uzmete odmor, nemojte to da radite sa nama."

Kada se čuju ove Dumontove riječi, jasno je i da je Dalas svjesno od trenutka Dončićevog trejda u Lejkerse stvarao narativ da se Dončić nije dovoljno trudio ni dobro ponašao, kao i da je imao previše kilograma.

Ovo je prvo oglašavanje predsjednika Dalasa od kada je rukovodstvo franšize u saradnji sa generalnim menadžerom Nikom Herisonom napravilo trejd kojim je Dončić otišao u Lejkerse za Entonija Dejvisa, Maksa Kristija i "pik" prve runde na NBA draftu 2029. godine. I Dumont je naglasio da iza odluke da Dončić ode u Lejkerse ne stoji strah franšize da mu povjeri "supermaks" ugovor koji bi ga čekao uskoro - na pet godina, za 345 miliona dolara.

"Ja sam prvi bio Lukin fan, kao i moja porodica"

Izvor: Harry How / Getty images / Profimedia

"Ovdje nije stvar u razmatranju naših resursa. Ljudi koji shvataju NBA, a znam da ste vi među njima, znaju da je ograničenje za plate samo to, granica. Dakle, to se svodi na odluku o raspodjeli rizika. Nemamo problem da potpišemo nekoga na 'supermaks' ugovor", dodao je Dumont.

"Teško je donijeti teške odluke. I teško je donijeti prave odluke, kada su teške. Lako je ne raditi ništa. Ali kada želite da stremite ka izvrsnosti kao cijela organizacija, onda morate da donosite teške odluke i da stanete iza njih dok idete dalje", rekao je on.

Da li zaista vjeruje da su Dalas Maveriksi sada bolji nego kada je bio Dončić tu?

"Vjerujem... Slušajte, bila je ovo emotivna nedjelja za sve. Zaista jeste. To potpuno razumijem i to zaista cijenim. Ja sam veliki Lukin fan. Moja porodica takođe. Veoma cijenim ono što je donio ovom timu, Dalasu, to kakvo uzbuđenje donosi... On je sjajan igrač. I ako želite da znate, zaista saosjećam sa navijačima koji se osjećaju povrijeđeno. Što se mene tiče, Luka je Maverik za cijeli život i želim mu ništa drugo osim sreće i uspjeha u karijeri kada je nastavi u Los Anđelesu", dodao je on.

Da li su Dumont i Herison potcijenili reakciju navjiača i pogrešno procijenili kakav će šok među pristalicama Dalasa nastati?

"Ne, nismo uopšte. Mislim da vam to pokazuje strast naših navijača koju osjećaju za ekipu. I ja je osjećam. Ne znate kako sam se osjećao kada smo izgubili finale a stajao sam u Bostonu na terenu dok su konfete padale po mojoj glavi. Bio sam veoma nesrećan i neću to zaboraviti nikada", kazao je prvi čovjek Dalasa.

Od kada je Dumont stao na čelo kluba ispred porodice svoje supruge, dogodili su se neki zvučni trejdovi. Generalni menadžer Niko Herison je doveo krilo Pi-Džej Vašingtona, centra Danijela Geforda, čarobnjaka sa loptom Kajrija Irvinga... Potom je nakon poraza u finalu u ekipu stigao i novi talas asova, Klej Tompson, Nadži Maršal i Kventin Grajms, dok je Spenser Dinvidi dobio novi ugovor. Ipak Dončić je u sezoni 2024/25 uglavnom bio povrijeđen i odigrao je samo 22 utakmice od ukupno 49.

"Ne samo da moramo da se borimo da osvojimo Zapadnu konferenciju, u kojoj je veliki broj timova trejdovima postao jači, već moramo i da mislim na naš glavni cilj - kako da 'preživimo' rivala sa Istoka u finalu. Pogledali smo ka ovoj sezoni i pitali smo se da li smo postali bolji od finala. Ako pogledate naš trenutni skor, nismo tu."

Zato je donijeta odluka da se Dončić trejduje i da dođe Entoni Dejvis.

"Ponavljam sve vrijeme - vjerujemo u Nika Herisona. Morate da poštujete njegovo iskustvo, njegov intelekt, njegove odnose i njegovu procjenu, kao i način na koji komunicira. Ja to poštujem i čitava porodica to poštuje."

Svjestan je da će zaključak poslije njegovih riječi biti da se Dončić ne uklapa u "pobjedničku kulturu". "Čujte, mnogo stvari se uzima u obzir kada sastavljate tim. A ta kultura je veoma važna. I na to smo fokusirani", dodao je on. "Trejdovi koje smo napravili prošle nedjelje urađeni su da bi naš košarkaški tim bio jači, iz razloga o kojima sam govorio. Tu su resursi za ono što je neophodno da bismo napravili pobjedničku košarkašku organizaciju na duge staze i da bismo osvajali titule."

U danima nakon trejda navijači Dalasa su protestovali i u gradu i pred halom Maveriksa, Herison je dobijao ozbiljne prijetnje, a situacija je postala još komplikovanija kada se Entoni Dejvis povrijedio u prvom nastupu za Dalas u subotu uveče.

Ko je Patrik Dumont

Izvor: David Berding / Getty images / Profimedia

Predsjednik Dalasa došao je u klub 2023. nakon što je višedecenijski vlasnik Mark Kjuban prodao franšizu porodici Adelson i Marku Lasriju. Od tada Dumont vodi poslovne operacije franšize i donosi važne odluke. Inače, on je zet Mirijan Adelson, žene koja stoji na čelu poslovne imperije koju je stvorio njen pokojni muž Šeldon Adelson (1933-2021). Adelson je bio osnivač i predsjednik kompanije "Las Vegas Sends", jedne od najvećih korporacija na svijetu za kazina i hotelske rizorte.

Kjuban je prodao Adelsonovima klub za 3,5 milijardi dolara, a oni su vođenje kluba u velikoj mjeri povjerili upravo Dumontu, svom zetu i suprugu Sivan Dumont, rođene Adelson, odnosno ćerke Šeldona i Mirijam Adelsona. Poslovnu karijeru započeo je kao investicioni bankar, studirao je na Džon Hopkins univerzitetu, a u porodičnoj korporaciji Adelsonovih je od 2010, kada je preuzimao sve važnije uloge u finansijskom poslovanju.

I dok se Mark Kjuban naglas smije, mada mu nije do smijeha, zbog odluke da trejduju Dončića, Adelsonovi će i dalje na svoj način rukovoditi svojim klubom. A vrijeme će pokazati da li su napravili grešku i kolika je ona.