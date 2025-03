Asim Đulović je pravi uzor svojim vršnjacima: Volim da čitam i kuvam, a obrazovanje nikad neću zapostaviti

Novi reprezentativac Srbije Asim Đulović je otkio čime se bavi kada nije na treningu - obožava da čita i kuva, a naglasio je i da nikada neće zapostaviti obrazovanje zbog sporta.

Asim Đulović bio je nepoznanica srpskoj javnosti kad je dobio poziv selektora Svetislava Pešića da zaigra u FIBA kvalifikacionim prozorima za Eurobasket 2025. Momak rođen u Novom Pazaru je u posljednjem meču, protiv Gruzije, na terenu proveo 20 minuta i svojim neustrašivim izdanjem pokazao da će Orlovi u budućnosti moći da računaju na njega.

A, ono što na terenu nismo mogli da vidimo jeste njegova ljubav prema drugim stvarima koje nisu košarka... "Volim da čitam, da gledam filmove i serije i da kuvam", otkrio je uz osmeijh novi reprezentativac Srbije za sajt Košarkaške lige Srbije.

Potom je malo detaljnije objasnio kako provodi vrijeme u kuhinji. "Najviše volim da spremam piletine i teletine u sosu. Kadaif ne znam da pravim, slatkiši mi nisu jača strana. Nije da ih ne jedem, ali umjereno, ne bi valjalo da pretjerujem sa njima".

A, kada je roiječ o knjigama: "Poslednja knjiga koju sam pročitao bila je istorija Srednjeg vijeka, tamo od petog do 15. vijeka, to je više bila opšta istorija. Prije toga sam čitao ono što jako volim, a to je istorija o Indijancima, zatim o Rimskom carstvu, zatim savremenu istoriju".

Ovaj svestrani i inteligentni košarkaš već je upisao fakultet, ali svoje obrazovanje želi da nastavi i u smjeru koji neće biti vezan isključivo za sport. "Planiram da nastavim da se obrazujem. Već sam upisao fakultet, trudim se da slobodno vrijeme koje ne posvećujem košarci, a nemam ga mnogo, usmjerim ka nečem drugom, pametnom."

Asim Đulović u ovoj sezoni prosječno bilježi 17,7 poena, 6,6 skokova i 2,5 asistencija dok na terenu provodi nešto manje od 28 minuta. Novi reprezentativac Srbije je veoma važan član tima Vuleta Avdalovića, a OKK Beograd trenutno zauzima petu poziciju na KLS tabeli sa 14 pobjeda i osam poraza i pred njima je veoma tijesna završnice ove sezone.

