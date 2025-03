"Dajte mi pare, pa ću vam odgovoriti": Trener Denvera se ugrizao za jezik zbog Jokića

Svjestan je Majkl Meloun šta sudije rade Nikoli Jokiću u NBA ligi, mnogo puta je ukazivao na to, ali sada se boji kazne i zato se ugrize za jezik kada mu postave to pitanje.

Izvor: Denver Nuggets/YouTube screenshot

Nikola Jokić odigrao je prethodne noći još jednu odličnu utakmicu za Denver pošto je u pobjedi nad Sakramentom (116:110) upisao 22 poena, 15 skokova uz šest asistencija, posebno se istakavši u još jednoj neizvjesnoj završnici kada se "lomio" rezultat. Uz to, Jokić je dobio ozbiljne batine, što nije zaista nikakva novost, a postavlja se pitanje do kada će sudije tolerisati protivničke igrače koji ga čuvaju.

Vidjeli smo da je trener Majkl Meloun podigao glas zbog toga, tražio je više puta u prethodnim godinama da sudije zaštite Jokića, često dobijao i tehničke greške na utakmici - svjesno ulazeći u problem sa arbitrima - dok je shvatio da od toga nema ništa i zato je svojim igračima dao posebne instrukcije.

Svojim igračima je poručio da "se navikavaju" da će tako izgledati posljednjih 20 utakmica regularne sezone, da će se protivnici fokusirati samo na Jokića i da će ga tući, dok se na jedno novinarsko pitanje "ugrizao" za jezik.

Zašto je Meloun odbio da odgovori na pitanje o Jokiću?

Odmah je Meloun stavio do znanja da je nezadovoljan suđenjem koje ima Nikola Jokić, a kada je upitan da li niži defanzivci prolaze nekažnjeno kada "upotrijebe dodatnu fizičku snagu" protiv Somborca, što smo vidjeli već kao sve češću taktiku, recimo kod Lejkersa... Dobro se na to zamislio trener Denvera i odlučio da ne odgovori.

"Hm... Sljedeće pitanje", rekao je trener Denvera i ispao pošten prema novinaru: "Zahvaljum se na pitanju, toliko toga želim da kažem, ali moraćete da osnujete dobrotvorni fond ako želite da kažem šta mislim."

Šta je još rekao Meloun o Jokiću?

Uoči meča Nikola Jokić imao je problema sa zglobom lijeve noge, a onda je 38 minuta proveo na parketu protiv Sakramenta da bi svoj tim vodio do pobjede. To posebno cijeni Majkl Meloun.

"Nikola Jokić nije bio na 100 odsto. Čovjek je nevjerovatan. Biti spreman da igraš je jedna od najvažnijih stvari u ovom poslu, a on je uvijek tu, prevazilazi to. Cijenimo i volimo to. Izašao je i odigrao 38 minuta, ali nisu samo u pitanju minuti, već šta sve uradi za te minute. On je naše sidro i centralni dio naše odbrane, a to se ne poštuje dovoljno. Preko njega ide naš napad, on kreira za nas, on obezbjeđuje skokove, čini sve oko sebe boljim. Rekao sam igračima na poluvremenu: ’Momci, naviknite se na ovo. Vidjećemo sve to u posljednjih 20 utakmica. Naše protivnike ne zanima niko ko ne nosi broj 15, ko nije Nikola Jokić", istakao je Meloun.

"Ne može se reći dovoljno o Nikolinoj izdržljivosti. Tome koliko je u centru dešavanja svake večeri, a Jokić i dalje nastavlja da bude nevjerovatan. Rekao sam zaista već bezbroj puta i ponoviću, neizmjerno sam zahvalan što je sa nama i šta sve radi za nas", zaključio je trener Denvera.