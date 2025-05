"Dragan Labović je moj heroj i MVP": Emotivna poruka srpskog košarkaša, zajedno su osvajali zlata

Nekadašnji srpski košarkaš Branko Jereminov biranim riječima oprostio se od Dragana Labovića, saigrača iz zlatne generacije srpskog sporta.

Nekadašnji srpski košarkaš Dragan Labović preminuo je 10. maja, a srpska košarkaška javnost još se nije oporavila od tih tragičnih vijesti. Nekadašnji seniorski reprezentativac i najtalentovaniji evropski košarkaš u mlađim kategorijama doživio je srčani udar nakon veoma teškog perioda u životu, a njegov odlazak potresao je prijatelje, bivše saigrače i sve one koji vole sport.

Biranim riječima, na jedini način koji je moguć kada se govori o Laboviću, od nekadašnjeg saigrača oprostio se bivši srpski košarkaš Branko Jereminov. Gostujući u "Jao Mile" podkastu Jereminov je istakao da je Laboviću zahvalan što mu je omogućio da osvaja medalje i sluša himnu svoje zemlje, a da za njega Dragan ostaje heroj i MVP!

"Imam veliku potrebu da izrazim saučešće porodici Dragana Labovića. Ja sam bio član te generacije '87, imao sam privilegiju da Dragan Labović bude moj heroj i moj MVP. Nismo bili u kontaktu posljednjih 20 godina, ne znam pojedinosti iz njegovog privatnog života, kod tebe u emisiji sam vidio kroz šta je sve prošao... I kako je propatio", počeo je priču u podkastu "Jao Mile" nekadašnji srpski košarkaš Branko Jereminov.

Dragan Labović je sa nacionalnim timom osvojio četiri zlatne medalje u mlađim kategorijama, a tih godina bio je jedan od najvećih svjetskih talenata. Dominirao je na svim Evropskim prvenstvima koje je igrao kao dio impresivne generacije košarkaša rođenih 1987. godine, a i na početku seniorske karijere kada je bio najbolji poenter regionalnog takmičenja. Sve to dobro pamti Jereminov.

"Ja mogu da pričam iz neke perspektive dečaka od 15-16 godina, koji je bio oduševljen saznanjem da može uopšte da dijeli teren sa Draganom Labovićem. Ne samo za mene, ja sam ubijeđen da za cijelu moju generaciju, našu generaciju, on će zauvijek ostati heroj! On će uvijek biti naš MVP! Kroz moj život, kasnije, prošlo je mnogo i košarkaških tandema, ali ono što je za nas bio tandem Dragan Labović i Dule Trajković iz Leskovca... Kada smo mi prvi put čuli za njih i kada smo se upoznali sa tom dvojicom momaka, oni su predstavljali region, dole, Južna pruga, leskovački. Način na koji smo mi njih gledali oduševljenje i uopšte ponos što sam kasnije bio u toj ekipi je za mene nešto što je obilježilo moje detinjstvo", ispričao je Jereminov.

Po njegovim riječima, Dragan Labović je najzaslužniji jer je cijela generacija imala priliku da sa vrha pobjedničkog postolja pjeva srpsku himnu. "Samo bih se vratio na to da bih volio da je toga bio svjestan i Dragan Labović. Koliko god njegov život bio težak, siguran sam i sportski put, da nije bio uzaludan. On je trebalo da bude košarkaš! On jeste bio košarkaš i bio je jedan od najvećih košarkaša! Uopšte ne bih miješao košarkašku igru sa svim ovim što se dešavalo kasnije. On je bio naš heroj. Volio bih da zna da je to način na koji smo ga svi mi gledali. Momci kao što su Labović, Aleksandrov, Teodosić, Tepić, nama su omogućili da budemo na postolju. Da slušamo himnu, da pjevamo himnu! Mislim, kada bih ja u svom životu pjevao himnu, prvo Jugoslavije, pa Srbije. Pjevali smo obe. Mogu samo da kažem da je on prije svega, i svi oni, činili da moje djetinjstvo bude uspješno prije svega, a onda srećno. Pomogli su nama da bude ponosni na taj period života".

Ko je Branko Jereminov?

Svojevremeno talentovani srpski košarkaš nije napravio karijeru kakva se očekivala, ali je bio dio sjajne generacije '87 koja je u mlađim kategorijama osvajala zlatne medalje i maltretirala protivnike. Kasnije je Jereminov, koji se danas ne bavi košarkaškom, igrao za veliki broj timova u Srbiji i inostranstvu.

Nosio je dres Vršca, Zdravlja iz Leskovca, Metalca, FMP-a, čačanskog Borca, Tamiša iz rodnog Pančeva i kragujevačkog Radničkog. Igrao je u Mađarskoj, Rumuniji, Portugalu i Letoniji, a da je bilo malo sreće u nekim drugim okolnostima bi napravio i daleko veću karijeru.

